Suman 37 muertos por ataque de dron en un depósito de Ucrania

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La magnitud del ataque se debió al almacenamiento de municiones. Foto: AFP.

Suman 37 personas muertas en los alrededores de Kiev, en Ucrania, por un incendio y por detonación de municiones provocadas por un ataque de Rusia con un dron.

El incidente ocurrió después de las 20:00 horas locales del pasado viernes 28 de agosto. Un dron golpeó “los terrenos de una empresa en la localidad de Mila”, situada en el distrito de Bucha, al oeste de Kiev, indicó la oficina del fiscal general ucraniano.

En ese momento “estalló un gran incendio en los terrenos de la empresa, y comenzó la detonación” de municiones.

Videos difundidos en redes sociales mostraron una gigantesca explosión y detonaciones secundarias que proyectaron llamas a los alrededores.

Además, periodistas de la AFP observaron una enorme humareda negra sobre los suburbios del oeste de Kiev, mientras el almacén seguía incendiado.

Tanto el ataque con dron como la detonación en el depósito provocaron daños en viviendas aledañas y en un centro de ancianos y personas con discapacidad, de acuerdo con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

El jefe de la administración militar de la región de Kiev, Timur Tkachenko, indicó que sumaban 37 personas fallecidas en el distrito de Bucha; entre ellos, está el alcalde de la localidad de Dmitrivska, Taras Didich, quien ayudaba en labores de rescate.

Advierten consecuencias por almacenamiento de municiones

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó que el ataque del dron ocurrió en un depósito utilizado irregularmente para almacenar municiones del ejército. Albergaba “municiones que de ningún modo tendrían que haber estado ahí”, incluyendo obuses, minas y drones.

En un mensaje anterior, el mandatario subrayó que “no pueden almacenarse municiones cerca de viviendas u otras zonas residenciales”.

Además, el primer ministro Serguéi Koretski lamentó que no se aprendiera de “las lecciones” pasadas. Tan solo en julio, hubo otro incidente mortífero en un depósito de municiones en Vichnévé, cerca de Kiev.

En ese incidente, una investigación reveló fallas de la empresa pública propietaria, pues no cumplió las normas del manejo de municiones pese a la cercanía de viviendas.

Para el incidente reciente, la oficina de la fiscalía general anunció que investigará “la legalidad del (…) almacenamiento de objetos y materiales explosivos en los terrenos de la empresa”. También revisarán si la empresa contaba con “los permisos y autorizaciones necesarios”.

A cinco años de la invasión rusa, “cometer el mismo error una y otra vez equivale a una negligencia criminal”, dijo el primer ministro en un mensaje difundido en Telegram.

“Cada responsable, sin excepción, debe recibir un castigo severo para que no vuelva a suceder algo así”.

Los estragos de la guerra entre Rusia y Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania se ha intensificado en los últimos meses con ataques de largo alcance, principalmente enfocados a almacenes e instalaciones petroleras y portuarias que se ubican en zonas civiles.

En la zona fronteriza de Bélgorod, Ucrania mató a tres personas con bombardeos. Provocaron un incendio en un almacén gigante del comercio electrónico Ozon, de acuerdo con las autoridades rusas.

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