Osos hambrientos irrumpen en viviendas y comercios del oeste de EE. UU.

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Oso en Estados Unidos. Foto: Reuters.

Los osos se han adentrado en viviendas, comercios y zonas urbanas del oeste de Estados Unidos en cifras récord durante 2026, debido a la escasez de plantas, hierbas, bayas y nueces que forman cerca del 90% de su dieta, según expertos y agencias estatales de vida silvestre.

A brown bear in California decided to cool off in a backyard pool. pic.twitter.com/KXVuEQR7uz — ABC News (@ABC) August 12, 2026

Los avistamientos también se han registrado cerca de un colegio en Santa Fe, Nuevo México, y junto a un mercado de agricultores en Denver, donde un oso se subió a un árbol.

Wildlife officials in Denver, Colorado responded to a call about a bear in a tree on Sunday. They tranquilized the 100-pound animal, and it tumbled out of the tree shortly afterwards, landing safely. pic.twitter.com/e2Cex6yhKJ — CBS News (@CBSNews) August 24, 2026

Osos enfrentan escasez de alimento en el oeste de EE.UU.

Expertos y autoridades de vida silvestre atribuyen parte de estos encuentros a la falta de alimento disponible en zonas naturales. El invierno boreal más seco que se recuerda provocó una reducción de plantas, hierbas, bayas y nueces, recursos que representan cerca del 90% de la alimentación de los osos.

El desarrollo urbano también ha extendido viviendas y otras construcciones hacia zonas donde los animales solían buscar alimento. Al mismo tiempo, las poblaciones de osos se han recuperado en algunos estados, como Nevada, donde habían sido prácticamente exterminados hace más de un siglo.

POV: Conservation has four paws 🐾🐾



Meet Nevada’s trained Karelian Bear Dogs! They work with wildlife biologists to safely get bears to leave populated areas.



No catching. No fighting. Just good dogs helping keep bears wild.



I would NOT be that cool under pressure if a bear… pic.twitter.com/Hy5QBIsixO — WeatherNation (@WeatherNation) August 24, 2026

Los osos negros son actualmente la especie de oso con mayor población entre las ocho especies existentes en el mundo. En Colorado se calcula que existen entre 17 mil y 20 mil ejemplares.

🐻 BEAR WITH US, DENVER!



Another bear has been spotted roaming the Denver metro area.



Colorado Parks and Wildlife says the uptick in bear sightings is tied to drought conditions from the past winter, which can make it harder for bears to find their usual food sources. #COwx pic.twitter.com/0ihwqpOFUI — WeatherNation (@WeatherNation) August 28, 2026

El estado ha registrado más de 7 mil avistamientos de osos en 2026, una cifra que ya supera el récord anual anterior, registrado en 2019. También se han reportado al menos seis ataques de osos en el estado.

De acuerdo con Jonathan Livingston, portavoz de Colorado Parks and Wildlife, entre 1.5% y 2% de los avistamientos terminan en eutanasia. Generalmente, esta medida se aplica cuando un oso es considerado peligroso, por ejemplo, después de atacar a una persona o ingresar a una vivienda.

Muertes de osos aumentan en varios estados

Nuevo México también registra un incremento en las muertes de estos animales. Las autoridades y propietarios de terrenos han sacrificado a 187 osos durante 2026, la cifra más alta desde 2011. Además, 35 osos adultos y 16 oseznos han sido reubicados.

La semana pasada, un oso mató a un hombre en Nuevo México, de acuerdo con la policía. Se trató del primer ataque mortal registrado en ese estado en 25 años.

En Utah, las autoridades informaron que 39 osos han sido sacrificados durante 2026, una cifra que ya representa un récord para un año completo.

En Montana, la agencia estatal de vida silvestre señaló que los avistamientos son demasiado numerosos para ser contabilizados. Además, los osos pardos han comenzado a ingresar en zonas que no habían visitado en décadas.

Durante este año han muerto 24 osos pardos en Montana. La mayoría fueron abatidos después de atacar a ganado o personas, o murieron atropellados por vehículos. En mayo, un hombre murió tras ser atacado por un oso grizzly en el Parque Nacional Glacier.

Autoridades piden evitar atraer a los osos

Los ataques mortales de osos continúan siendo poco frecuentes en el oeste de Estados Unidos, donde se registran solo unos cuantos cada año.

Las autoridades de vida silvestre recomiendan a los residentes reducir las fuentes de alimento que pueden atraer a los animales a las zonas habitadas. Entre las medidas señaladas se encuentran:

Utilizar contenedores de basura a prueba de osos.

Evitar dejar los contenedores en la calle durante varios días.

No dejar comida para mascotas al alcance de los animales.

Mantener fuera de su alcance las semillas destinadas a alimentar aves.

Los encuentros pueden comenzar cuando un oso busca alimento en un contenedor de basura y terminar con el animal dentro de una vivienda. Los osos negros adultos pueden pesar entre 91 y 181 kilogramos y tienen garras de entre 8 y 10 centímetros.

Jon Beckmann, experto en osos negros, señaló que las condiciones actuales representan un escenario al que estos animales y las personas no habían estado expuestos anteriormente.

Ante la posibilidad de que la aridificación del oeste estadounidense continúe, especialistas también han advertido sobre cambios en el comportamiento de los osos. Entre ellos está la posibilidad de que se acostumbren a consumir alimentos proporcionados indirectamente por los humanos o que modifiquen sus periodos de hibernación si los inviernos son más cálidos y disminuye la disponibilidad de alimento silvestre.

Heather Reich, experta en osos de Nevada, señaló que los animales podrían regresar a zonas naturales si las condiciones de sequía mejoran. Sin embargo, debido a que los osos apenas comienzan a ganar peso para la hibernación, existe preocupación de que los encuentros con personas aumenten.

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