Exjefe de la DEA exige extradición de Rubén Rocha con videos generados por IA

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Gobernador de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

Con un video e imagen generados por Inteligencia Artificial (IA), el exdirector interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Derek Maltz, insistió en la extradición de Rubén Rocha Moya a Estados Unidos para enfrentar cargos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

En su cuenta de X, el exfuncionario publicó un primer post el pasado 28 de agosto con un video de Rubén Rocha, hecho con IA, donde el político declara:

“Los veo pronto en los Estados Unidos. Tal vez me puedo quedar donde está el “Chapo”.

Derek Maltz resaltó que Rubén Rocha “presuntamente conspiró con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y soborno”.

“Señor Rocha Moya, esperemos verlo en los Estados Unidos”, indicó el exdirector interino de la DEA.

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“Allegedly Conspired With Leaders of the Sinaloa Cartel to Import Massive Quantities of Narcotics Into the United States in Exchange for Political Support and Bribes.



Mr. ROCHA MOYA hopefully we will see you in the USA.

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Video… pic.twitter.com/7xHIePoWq3 — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) August 28, 2026

Además del video, este 29 de agosto publicó una imagen generada por IA donde Rubén Rocha Moya sale esposado de un avión del ejército mexicano para su extradición a Estados Unidos.

“Esperemos que Rubén Rocha Moya sea removido de México y enviado a Nueva York para enfrentar la justicia en un tribunal federal de Estados Unidos. Es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, pero necesita pasar por el proceso judicial. ¡Esperemos verlo llegar en algún momento próximo!”, indicó Derek Maltz

Hopefully Rubén Rocha Moya will be removed from 🇲🇽 and sent to New York 🇺🇸 to face justice in federal court in America. He’s innocent until proven guilty but he needs to go through the judicial process. Hopefully we will see his arrival sometime soon! 🇲🇽🇺🇸🇲🇽 pic.twitter.com/eQe5jEsvPI — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) August 29, 2026

¿Quién es el exdirector interino de la DEA?

El exagente especial ocupó distintos cargos durante 28 años; dejó la DEA durante 2014, pasando al sector privado.

Derek Maltz fue jefe de la División Especial de Operaciones (SOD) durante casi una década. Coordinó investigaciones y operaciones entre agencias estadounidenses y extranjeras, supervisando a aproximadamente 500 personas con un presupuesto anual de alrededor de 100 millones de dólares, según una semblanza publicada por el Congreso.

Bajo su cargo, la SOD participó en operaciones internacionales contra el narcotráfico y el crimen organizado, entre estas la colaboración con México para detener a Joaquín el “Chapó” Guzmán.

Tras 11 años fuera de la administración pública, Derek Maltz regresó a la DEA como administrador interino en enero del 2025, para el segundo gobierno de Donald Trump. Sin embargo, solo duró tres meses y medio, pues nuevamente regresó al sector privado.

La presión sobre Rubén Rocha

El pasado 23 de agosto, Rubén Rocha sorprendió al volver inesperadamente como gobernador de Sinaloa, un hecho que despertó el rechazo nacional, incluso dentro de Morena.

El partido y los gobernadores llamaron al político sinaloense a mantenerse fuera del cargo por las investigaciones en su contra.

Washington ha exigido su extradición junto con otros nueve funcionarios acusados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, una acusación que Rubén Rocha carga desde que era candidato a gobernador.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “imprudente” su regreso a la gubernatura. Pidió al Congreso local que iniciara el proceso para designar a un gobernador interino, un signo de que Rubén Rocha perdió el respaldo de su partido.

Por ello, el político sinaloense nuevamente pidió licencia para dejar el cargo. El 25 de agosto, el Poder Legislativo eligió a Gabriela Domínguez Nava, diputada federal y exsecretaria estatal, como gobernadora interina durante el año que resta al actual periodo.

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, indicó que la Comisión de Honestidad y Justicia definirá si expulsan a Rubén Rocha.

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