China rechaza acusaciones de Donald Trump sobre la elección de 2020

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China rechaza acusaciones de Trump sobre elecciones de 2020. Fotos: Getty

El Gobierno de China rechazó las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que Pekín intervino en las elecciones presidenciales de 2020. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino calificó esos señalamientos como “puras invenciones” y aseguró que no existe fundamento para esas afirmaciones.

La respuesta llegó luego de que Trump pronunciara un discurso en la Casa Blanca, donde volvió a cuestionar el proceso electoral de 2020. Según lo mencionado, insistió en que le fue “robada” la elección y pidió al Congreso impulsar nuevas restricciones al voto.

China rechaza acusaciones de Donald Trump sobre elecciones de EE. UU.

Durante una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, aseguró que las declaraciones de Donald Trump son “puras invenciones y calumnias maliciosas” que, afirmó, han sido desmentidas desde hace tiempo.

El funcionario sostuvo que China “no tiene ningún interés en las elecciones estadounidenses y nunca ha interferido en ellas”. Además, pidió a Estados Unidos dejar de utilizar a China como tema político durante sus procesos electorales y trabajar para mejorar la relación bilateral.

Lin Jian también afirmó que la comunidad internacional conoce qué países suelen intervenir en los asuntos internos de otras naciones, aunque no mencionó a ningún gobierno en particular.

Trump insiste en denuncias sobre las elecciones de 2020

En su discurso, Donald Trump aseguró que China robó 220 millones de archivos de votantes y sugirió que Venezuela podría manipular las máquinas de votación utilizadas en Estados Unidos.

El mandatario también informó que desclasificó documentos de inteligencia a través del sitio oficial de la Casa Blanca y reiteró su versión de que los comicios de 2020 fueron fraudulentos.

Sin embargo, tras la elección presidencial de ese año, más de 60 demandas relacionadas con presunto fraude fueron desestimadas o no demostraron irregularidades capaces de modificar el resultado que dio como ganador al demócrata Joe Biden.

Asimismo, funcionarios electorales estadounidenses y miembros de la propia administración de Trump han rechazado en distintas ocasiones que existieran pruebas de un fraude electoral generalizado.

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