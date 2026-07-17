Demócratas acusan a Trump de intentar sembrar dudas sobre elección
Los legisladores demócratas Jesús “Chuy” García, Gavin Newsom y Cory Booker criticaron el discurso más reciente de Donald Trump, al asegurar que sus declaraciones buscan desacreditar el proceso electoral rumbo a las elecciones intermedias de 2026 en Estados Unidos. Sus mensajes fueron difundidos en redes sociales tras la intervención del presidente.
Las reacciones sostienen que Trump intenta generar desconfianza sobre los resultados antes de que se lleven a cabo los comicios. Los tres políticos hicieron un llamado a la ciudadanía para participar en las elecciones y defender el sistema democrático mediante el voto.
Demócratas cuestionan discurso de Donald Trump sobre las elecciones
El congresista Jesús “Chuy” García, representante del cuarto distrito de Illinois, afirmó que el discurso marca “el inicio del intento de Trump de subvertir la elección intermedia de 2026”. También aseguró que el mandatario busca desacreditar y criminalizar a personas no ciudadanas.
En su posicionamiento, García señaló que, cuando Trump no acepta el resultado de una elección, intenta revertirlo. Además, calificó esas afirmaciones como una amenaza para la democracia y recordó los hechos del 6 de enero, al asegurar que evidenciaron los riesgos para las instituciones democráticas.
El legislador llamó a la población a organizarse, presentar demandas cuando corresponda, informar a los votantes, participar como voluntarios en los centros de votación y acudir a las urnas en noviembre para preservar el derecho al voto.
Gavin Newsom y Cory Booker se suman a las críticas
Por su parte, Gavin Newsom difundió un mensaje en el que aseguró que el discurso de Trump “no fue sobre la última elección, sino sobre esta”, en referencia al próximo proceso electoral.
El gobernador afirmó que, antes de que se emita un solo voto, el presidente ya intenta convencer a la población de no confiar en los resultados si estos no le favorecen. También exhortó a la ciudadanía a organizarse, movilizarse y votar en noviembre.
En tanto, el senador Cory Booker sostuvo que el mensaje de Trump representa “otro intento desesperado de subvertir nuestra democracia”. Añadió que, a su juicio, el presidente busca destruir la confianza en las elecciones para mantenerse en el poder.
Booker concluyó que los demócratas seguirán enfrentando esos intentos y expresó que será la ciudadanía la que decida el resultado en las urnas.
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