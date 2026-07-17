Demócratas acusan a Trump de intentar sembrar dudas sobre elección

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Demócratas acusan a Donald Trump de intentar desacreditar las elecciones

Los legisladores demócratas Jesús “Chuy” García, Gavin Newsom y Cory Booker criticaron el discurso más reciente de Donald Trump, al asegurar que sus declaraciones buscan desacreditar el proceso electoral rumbo a las elecciones intermedias de 2026 en Estados Unidos. Sus mensajes fueron difundidos en redes sociales tras la intervención del presidente.

Las reacciones sostienen que Trump intenta generar desconfianza sobre los resultados antes de que se lleven a cabo los comicios. Los tres políticos hicieron un llamado a la ciudadanía para participar en las elecciones y defender el sistema democrático mediante el voto.

Demócratas cuestionan discurso de Donald Trump sobre las elecciones

El congresista Jesús “Chuy” García, representante del cuarto distrito de Illinois, afirmó que el discurso marca “el inicio del intento de Trump de subvertir la elección intermedia de 2026”. También aseguró que el mandatario busca desacreditar y criminalizar a personas no ciudadanas.

En su posicionamiento, García señaló que, cuando Trump no acepta el resultado de una elección, intenta revertirlo. Además, calificó esas afirmaciones como una amenaza para la democracia y recordó los hechos del 6 de enero, al asegurar que evidenciaron los riesgos para las instituciones democráticas.

My statement condemning Trump’s ongoing election subversion. pic.twitter.com/jzV74KSE6E — Congressman Chuy García (@RepChuyGarcia) July 17, 2026

El legislador llamó a la población a organizarse, presentar demandas cuando corresponda, informar a los votantes, participar como voluntarios en los centros de votación y acudir a las urnas en noviembre para preservar el derecho al voto.

Gavin Newsom y Cory Booker se suman a las críticas

Por su parte, Gavin Newsom difundió un mensaje en el que aseguró que el discurso de Trump “no fue sobre la última elección, sino sobre esta”, en referencia al próximo proceso electoral.

El gobernador afirmó que, antes de que se emita un solo voto, el presidente ya intenta convencer a la población de no confiar en los resultados si estos no le favorecen. También exhortó a la ciudadanía a organizarse, movilizarse y votar en noviembre.

Tonight, America watched the ramblings of a mad king.



Donald Trump’s address was not about the last election — it was THIS one.



Before a single vote has been cast, he’s already laying the groundwork to rig this election and convince YOU not to trust the results if they don’t go… — Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 17, 2026

En tanto, el senador Cory Booker sostuvo que el mensaje de Trump representa “otro intento desesperado de subvertir nuestra democracia”. Añadió que, a su juicio, el presidente busca destruir la confianza en las elecciones para mantenerse en el poder.

Donald Trump’s speech was nothing but another desperate attempt to subvert our democracy. He sees the midterm losses coming and wants to destroy trust in our elections to cling to power. We will not let him. We will fight. He will lose. The people will win. pic.twitter.com/5MWueb3oVn — Cory Booker (@CoryBooker) July 17, 2026

Booker concluyó que los demócratas seguirán enfrentando esos intentos y expresó que será la ciudadanía la que decida el resultado en las urnas.

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