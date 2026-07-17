Trump pide reformar el sistema electoral de EE.UU.; acusa a China de intervenir en las elecciones de 2020

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Donald Trump afirmó que busca blindar próximas elecciones. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este miércoles acciones “rápidas y decisivas” para reformar el sistema electoral de su país y fortalecer la confianza de los ciudadanos rumbo a las elecciones intermedias de 2026. Además, acusó al gobierno de China de intervenir en las elecciones de 2020.

Durante un mensaje en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que los estadounidenses merecen un sistema donde el fraude y la interferencia sean “prácticamente imposibles” y aseguró que el modelo actual “se queda muy corto” para cumplir ese objetivo.

Como parte de su estrategia, anunció la desclasificación de informes de inteligencia que, según dijo, revelan “vulnerabilidades impactantes” en los sistemas de votación utilizados en Estados Unidos.

President Trump: "Great damage has been done to our country—our elections were left vulnerable to being rigged and stolen, and the trust of the American People was lost. This cannot be allowed to continue.”



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Trump retoma denuncias sobre las elecciones de 2018 y 2020

En su discurso, Trump volvió a referirse a las elecciones de 2018 y 2020, al insistir en que existieron irregularidades y que el sistema electoral estadounidense sigue siendo vulnerable.

El presidente sostuvo que durante años ha impulsado una reforma para garantizar que cada voto sea contabilizado correctamente y evitar cualquier tipo de manipulación en futuros procesos electorales.

Como parte de su exposición, Trump también citó una revisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la cual, según dijo, identificó aproximadamente 278 mil personas no ciudadanas registradas para votar en elecciones federales, tras comparar registros electorales estatales con bases de datos públicas. El mandatario presentó esa cifra como otro argumento para impulsar cambios al sistema electoral estadounidense.

Desclasifica informes y acusa a China de intervenir en 2020

Como parte del anuncio, Trump informó que su administración hará públicos documentos de inteligencia que, según afirmó, muestran fallas en los sistemas de votación electrónica.

El mandatario aseguró que esos informes contienen evidencia sobre presuntos métodos para alterar digitalmente los resultados electorales y lanzó una nueva acusación contra China, a la que responsabilizó del “mayor pirateo de datos electorales de la Historia” durante las elecciones presidenciales de 2020.

Asimismo, reiteró que los documentos incluyen información sobre supuestas técnicas utilizadas por el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, para modificar digitalmente los totales de votación en su país sin que pudieran detectarse incluso mediante auditorías.

Trump no presentó pruebas de estas afirmaciones durante su mensaje, pero sostuvo que la desclasificación permitirá conocer las vulnerabilidades del sistema y justificar la necesidad de una reforma.

Las reformas buscan fortalecer la seguridad electoral

El mandatario afirmó que las modificaciones buscan impedir que el sistema electoral pueda ser vulnerado y garantizar que cada voto sea contado de forma correcta.

El anuncio se produce a solo 110 días de las elecciones intermedias de 2026, en las que se renovará parte del Congreso estadounidense y que marcarán la primera gran prueba electoral de la segunda administración de Donald Trump.

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