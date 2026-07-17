Suspenden a operador del teleprompter de Trump por apuestas con información privilegiada

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Foto: Reuters

El operador del teleprompter del presidente Donald Trump, Gabriel Perez, fue colocado en licencia administrativa sin goce de sueldo mientras enfrenta una investigación de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) por presuntas operaciones de apuestas con información privilegiada.

La información fue confirmada este jueves por la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien señaló que el empleado no participará en el discurso que ofrecerá Trump y que la decisión de suspenderlo fue tomada por el propio mandatario.

Casa Blanca confirma suspensión del operador

Durante una conferencia de prensa, Leavitt calificó el caso como “profundamente desafortunado” y aseguró que el trabajador está colaborando con la investigación.

Inicialmente señaló que el empleado estaba en licencia administrativa, pero posteriormente aclaró que la suspensión es sin goce de sueldo.

“La licencia administrativa es sin sueldo. Para ser muy clara, esa fue una decisión del presidente”, declaró.

También afirmó que la Casa Blanca mantiene lineamientos éticos estrictos y que el operador “ya no estará trabajando en la Casa Blanca” mientras continúe el proceso.

¿Qué investiga la CFTC?

De acuerdo con Reuters, Gabriel Perez es investigado por reguladores federales por un posible caso de uso de información privilegiada en operaciones realizadas a través de la plataforma de mercados de predicción Kalshi.

Según dos fuentes citadas por la agencia, la propia plataforma detectó movimientos considerados sospechosos mediante sus sistemas de monitoreo y notificó a la CFTC para iniciar la investigación.

Robert DeNault, jefe de cumplimiento de Kalshi, informó que la empresa colaboró con las autoridades y entregó las evidencias recabadas durante su investigación interna.

No hay otros funcionarios bajo sospecha

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que existan otros integrantes de la administración involucrados en operaciones similares, Leavitt respondió que no tiene conocimiento de otros casos.

La vocera sostuvo que el procedimiento se desarrolló conforme a los protocolos, luego de que Kalshi reportó la actividad sospechosa, la CFTC inició las indagatorias y el empleado fue separado temporalmente de sus funciones mientras continúa la investigación.

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