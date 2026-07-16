¿Qué grupos criminales mexicanos han sido designados por EE. UU. como terroristas?

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Trump designo a cárteles como organizaciones terroristas. Foto: Cuartoscuro.

Estados Unidos amplió su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) al incluir al Cártel de Juárez y Los Viagras, con lo que ya son ocho organizaciones criminales mexicanas catalogadas bajo estas figuras por el Gobierno estadounidense.

Los grupos criminales mexicanos designados como terroristas

La lista actual de organizaciones mexicanas designadas por Estados Unidos es la siguiente:

Cártel de Sinaloa

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cártel del Noreste (CDN)

La Nueva Familia Michoacana (LNFM)

Cártel del Golfo (CDG)

Cárteles Unidos (CU)

Cártel de Juárez

Los Viagras

La medida fue anunciada por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para combatir el tráfico de fentanilo y otras actividades del crimen organizado.

¿Por qué fueron incluidos?

De acuerdo con el Gobierno estadounidense, estas organizaciones participan en actividades como:

Narcotráfico (especialmente de fentanilo)

(especialmente de fentanilo) Secuestro

Extorsión

Contrabando de personas

Tráfico de armas

Robo de combustibles y minerales

Ataques contra civiles, periodistas, policías y militares

¿Qué implica la designación?

El Gobierno de Estados Unidos sostiene que estas designaciones buscan:

Bloquear el acceso de los grupos al sistema financiero estadounidense

Congelar bienes y activos sujetos a jurisdicción de EE. UU.

Sancionar a personas o empresas que colaboren con estas organizaciones

Ampliar las herramientas legales para perseguir a sus integrantes

La administración de Trump ha argumentado que la clasificación fortalece la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

¿Por qué Estados Unidos designó al Cártel de Juárez y Los Viagras?

En un comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que el Cártel de Juárez y Los Viagras son responsables de ataques contra ciudadanos estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y población civil.

Today, I designated two additional Mexican cartels, the Juárez Cartel and Los Viagras, as Foreign Terrorist Organizations and Specially Designated Global Terrorists. Under President Trump’s leadership, we will never stop fighting against violent narco-terrorists from flooding our… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 16, 2026

Entre los hechos citados por las autoridades estadounidenses se encuentra la masacre ocurrida en Sonora el 4 de noviembre de 2019, en la que murieron nueve integrantes de una familia de la comunidad mormona, incluidos tres adultos y seis menores de edad. Washington atribuye ese ataque a La Línea, identificada como la principal facción del Cártel de Juárez.

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