Ceuta pide auxilio a España tras rebasar capacidad de apoyo a menores migrantes

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Existen tensiones políticas que impiden atender la crisis. Foto: AFP

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declaró que es “insostenible” la cantidad de menores migrantes que están en esa región autónoma, provenientes de Marruecos, por lo que exigió ayuda del Gobierno de España.

Durante una entrevista para la televisión, el mandatario declaró en la televisión pública que aproximadamente mil 100 menores son atendidos en esta ciudad autónoma, cifra que es 2,600% mayor a su capacidad crítica.

“Es una situación absolutamente insostenible”, agregó Juan Jesús Vivas en la televisión, precisando que Ceuta sigue “con el alma en vilo”.

“Hay todavía menores en nuestras calles y es una prioridad, una gran preocupación”, indicó el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez.

El presidente hizo un llamado al Gobierno de España, cuyo partido es opositor, a que intervenga para normalizar la situación de los menores migrantes en Ceuta.

“Ceuta está viviendo una situación absolutamente límite, y pedimos socorro, pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido, y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España”.

Conflictos políticos durante la crisis migratoria de Marruecos

Las leyes españolas establecen que las comunidades autónomas como Ceuta deben apoyar a acoger a menores procedentes de zonas en tensión extraordinaria, indicó la AFP.

Sin embargo, hay regiones gobernadas por el Partido Popular gobierna en coalición con Vox, formación ultraderechista que se opone a dicha medida migratoria.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, subrayó que los gobiernos del Partido Popular están obligados a cumplir la ley “igual que el resto”.

De igual forma, el ministro defendió al gobierno español sobre su actuar en esta crisis, al destacar que era una situación excepcional “totalmente imprevisible”.

No obstante, el presidente de Ceuta afirmó que días antes alertó al gobierno central sobre un “intenso flujo” de migrantes en las entradas de esa región, pidiendo incluso una declaración de emergencia nacional.

Sin embargo, el gobierno español rechazó la petición porque “no era jurídicamente factible”, en un contexto donde ambos partidos son opositores.

“Dimos indicaciones suficientes para poner de manifiesto que la situación se estaba tensionando mucho y que se requería la adopción de medidas excepcionales”, precisó.

Desde el 30 de julio, aproximadamente 72 mil marroquíes entraron a España por la frontera de Ceuta, la mayoría nadando o a pie. Su intención era quedarse en el país o migrar hacia otras partes de Europa.

Sin embargo, la contención realizada por España y Marruecos hizo que alrededor de 70 mil volvieran a su país, según las autoridades españolas.

Esta crisis migratoria provocó la muerte de 75 migrantes marroquíes, quienes fallecieron nadando o al intentar cruzar la valla fronteriza.

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