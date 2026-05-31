Choque e incendio de autobús en Turquía deja 8 muertos, incluido un bebé; hay 33 lesionados

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Incendio de autobús en Turquía deja 8 muertos y 33 heridos. Foto ilustrativa: Getty

Al menos ocho personas murieron, entre ellas un bebé, y otras 33 resultaron heridas este sábado tras un accidente de autobús ocurrido cerca de Denizli, en el suroeste de Turquía.

De acuerdo con medios locales, la unidad se impactó sobre una carretera que conecta Denizli con Aydın y posteriormente se incendió, lo que complicó las labores de rescate. El autobús pertenecía a Pamukkale Tourism y cubría la ruta entre Esmirna y Antalya.

🚌💥Denizli'de facia yaşandı: Bariyere çarpıp yanan otobüste biri bebek 8 ölü, 33 yaralı



👉Pamukkale Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı



🔥İtfaiye ekiplerinin… pic.twitter.com/R8I5jGH4JQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 31, 2026

Lesionados fueron trasladados de emergencia a distintos hospitales

Los 33 lesionados fueron trasladados en ambulancias a distintos hospitales de la región para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han detallado la gravedad de todas las heridas.

Tras varias horas de trabajo de los equipos de emergencia, la carretera fue reabierta a la circulación luego de permanecer cerrada durante aproximadamente cuatro horas.

Las autoridades en Turquía mantienen una investigación para determinar las causas del accidente y esclarecer cómo ocurrió el incendio de la unidad.

Alcalde lamentó el accidente

Asimismo, a través de su cuenta de X, el alcalde de Denizli, Bülent Nuri Çavuşoğlu, se pronunció y lamentó el fallecimiento de los 8 pasajeros.

Sarayköy ilçemiz sınırları içerisinde meydana gelen elim trafik kazası hepimizi derinden üzmüştür.



İzmir–Antalya seferini gerçekleştiren yolcu otobüsünün karıştığı kazada çıkan yangın sonucu vatandaşlarımız hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır.



Olayın ardından ekiplerimiz hızla… pic.twitter.com/uWXUvbbIz4 — Bülent Nuri Çavuşoğlu (@BNuriCavusoglu) May 31, 2026

Deseo que Dios tenga misericordia de los ciudadanos que han perdido la vida, envío mis condolencias a sus familias; y para los ciudadanos heridos, deseo una pronta recuperación.

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