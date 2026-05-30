Cinco estadounidenses resultan heridos tras ataque iraní contra base militar en Kuwait

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Foto: AFP/ilustrativa

Un ataque iraní en Kuwait contra la base aérea Ali Al Salem dejó al menos cinco estadounidenses con heridas leves y provocó daños a equipo militar de Estados Unidos, de acuerdo con un reporte de Bloomberg.

An Iranian ballistic missile strike on a Kuwaiti air base within the past 24 hours caused minor injuries to several Americans and seriously damaged two MQ-9 Reaper strike drones https://t.co/B7yI9cbcWD — Bloomberg (@business) May 30, 2026

El incidente ocurrió luego del lanzamiento de un misil balístico Fateh-110, cuyos restos impactaron dentro de las instalaciones militares tras ser interceptado por las defensas antiaéreas kuwaitíes.

Según la información publicada, las personas lesionadas son militares en servicio activo y contratistas estadounidenses que se encontraban en la base al momento del incidente. Las heridas reportadas fueron catalogadas como leves.

¿Qué ocurrió en la base aérea Ali Al Salem?

Los hechos se registraron en la base aérea Ali Al Salem, ubicada en Kuwait. De acuerdo con el reporte, las defensas antiaéreas del país lograron interceptar el misil Fateh-110 lanzado por Irán.

Sin embargo, los escombros generados por la intercepción cayeron dentro de la instalación militar, lo que ocasionó lesiones al personal estadounidense presente en el lugar.

La información disponible señala que el impacto de los restos también provocó daños materiales dentro de la base.

Daños a drones MQ-9 Reaper tras el ataque

El reporte indica que el incidente destruyó un dron MQ-9 Reaper y dejó otro de estos sistemas aéreos no tripulados con daños graves.

Cada una de estas aeronaves tiene un valor aproximado de 30 millones de dólares. Los daños representan una afectación significativa para el equipo militar desplegado en la instalación.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles adicionales sobre el estado operativo de otros equipos o instalaciones dentro de la base aérea.

Ataque ocurre en medio de tregua entre Estados Unidos e Irán

El ataque iraní en Kuwait ocurrió en un contexto marcado por una tregua considerada frágil entre Estados Unidos e Irán.

De acuerdo con Bloomberg, Washington analiza la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita extender el cese de hostilidades. No obstante, ambas naciones han intercambiado ataques durante las últimas semanas.

El incidente se produce mientras continúan las conversaciones relacionadas con la estabilidad regional y la continuidad de los esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada adicional del conflicto.

Sin comentarios públicos del CENTCOM

Hasta el momento de la publicación del reporte, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) no había emitido comentarios públicos sobre los hechos ocurridos en la base aérea Ali Al Salem.

Tampoco se habían dado a conocer comunicados adicionales por parte de las autoridades estadounidenses respecto al estado de los lesionados o a una posible evaluación oficial de los daños materiales registrados tras el incidente.

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