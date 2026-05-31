Festejos por victoria del PSG en Francia dejan más de 400 detenidos

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Foto: Reuters

Las autoridades francesas detuvieron a al menos 416 personas en distintos puntos del país durante los incidentes registrados tras la victoria del París Saint-Germain (PSG) frente al Arsenal en la final de la Champions League, en una noche de celebraciones que derivó en numerosos altercados, especialmente en la capital nacional, donde se registraron 283 arrestos.

Así lo ha confirmó el ministro del Interior galo, Laurent Núñez, durante una rueda de prensa celebrada a la 01:30 hora local de este domingo y recogida por diarios como Le Parisien o Le Monde.

A medianoche se contabilizaron 336 detenciones en toda Francia, de las que 235 correspondían a la capital. Horas antes, las fuerzas de seguridad informaron de 326 arrestos a nivel nacional, de acuerdo con el último balance facilitado por la Prefectura de Policía de París.

🇫🇷 Fires and unrest broke out near the Parc des Princes after PSG beat Arsenal in the Champions League.



Scooters and bikes were torched as riot police moved in to control crowds around the stadium.



A familiar scene in Paris after major PSG victories.



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Miles de aficionados salieron a las calles para festejar el triunfo del conjunto parisino frente al Arsenal en la final disputada en Budapest, si bien parte de las celebraciones desembocaron en episodios de violencia y daños materiales. En los Campos Elíseos se concentraron hasta 20 mil personas, mientras la Policía desplegaba distintos operativos para controlar la afluencia de público. También se registraron importantes concentraciones en los barrios de Barbès y Strasbourg-Saint-Denis.

Durante la noche, al menos siete agentes de Policía resultaron heridos, uno de ellos de gravedad tras una caída en Agen (Lot-et-Garonne), ciudad ubicada a orillas del río Garona en la que se registraron enfrentamientos violentos; un quiosco fue incendiado y varios vehículos sufrieron desperfectos. Asimismo, varios grupos de individuos intentaron aproximarse a una comisaría del distrito VIII de París antes de ser dispersados por las fuerzas de seguridad.

❗️🇫🇷 #Paris has turned into a warzone.



Thousands of #PSG fans are currently ravaging through the city – bizarrely, this is them celebrating because their team won. Smoke grenades, flares, & all out chaos in the city of love. pic.twitter.com/LUeoOm1Yxd — World Wide Leak (@leaklive1) May 30, 2026

Las autoridades informaron igualmente de una breve invasión de la carretera de circunvalación a la altura de Porte Maillot, donde decenas de personas irrumpieron en la vía antes de ser desalojadas. En los alrededores del Parque de los Príncipes, cerca de un millar de personas fueron contenidas por la Policía tras la retirada de barricadas improvisadas.

La Prefectura señaló además que durante los dispositivos de seguridad fueron incautadas 24 bengalas y alrededor de un centenar de petardos o morteros pirotécnicos. También se registraron actos vandálicos contra varios establecimientos comerciales y mobiliario urbano en distintos puntos de la ciudad.

La Tour Eiffel est noyée sous un nuage de fumée après un départ de feu sur les quais de seine.



Situation toujours très tendue dans ce secteur.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/89XVXjfRho — Luc Auffret (@LucAuffret) May 31, 2026

Los disturbios no se limitaron únicamente a París. Las autoridades reportaron incidentes en otras localidades francesas, entre ellas Grenoble y Toulouse. En la primera se registraron lanzamientos de artefactos pirotécnicos y daños en escaparates de varias tiendas.

Ante el riesgo de altercados, el Ministerio del Interior desplegó con carácter preventivo a 22 mil policías y gendarmes en todo el país, incluidos unos 8 mil efectivos en París y su área metropolitana.

“Nuestra responsabilidad es garantizar a todos una celebración pública pacífica y totalmente segura”, señaló previamente la Prefectura de Policía, que insistió en sus instrucciones de “capacidad de respuesta, compromiso y firmeza”.

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