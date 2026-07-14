Christopher Landau critica el derecho internacional: “Son normas inventadas por extranjeros”

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Subsecretario de Estado de EE. UU. Foto: Reuters

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, generó polémica al cuestionar el alcance del derecho internacional y asegurar que muchas de sus normas son “inventadas por extranjeros” y no deberían tener fuerza de ley dentro del sistema judicial estadounidense.

Las declaraciones fueron publicadas en sus redes sociales, donde celebró una reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que, a su juicio, refuerza la soberanía del país al limitar el uso del derecho internacional en los tribunales federales.

We in the Trump Administration take very seriously our obligation to safeguard US sovereignty and to ensure that the only laws governing Americans are the laws duly enacted by our elected representatives under our Constitution. This means, among other things, making sure that… — Christopher Landau (@DeputySecState) July 14, 2026

Landau defiende que sólo las leyes de Estados Unidos rijan en el país

En su mensaje, Christopher Landau aseguró que la administración del presidente Donald Trump tiene como prioridad garantizar que únicamente las leyes aprobadas conforme a la Constitución estadounidense puedan aplicarse a sus ciudadanos.

“Las normas de ‘derecho internacional’, a menudo inventadas por extranjeros ajenos a nuestro marco constitucional, no tengan fuerza de ley en los tribunales estadounidenses”, escribió.

El funcionario sostuvo que la facultad para crear nuevas causas de acción corresponde exclusivamente al Congreso de Estados Unidos y no a los tribunales, organismos internacionales o entidades extranjeras.

Celebra fallo de la Corte Suprema

Las declaraciones de Landau fueron difundidas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos resolviera un caso relacionado con la aplicación de la Ley de Agravios contra Extranjeros de 1789.

De acuerdo con el funcionario, el máximo tribunal aclaró que esa legislación no autoriza a los tribunales federales a crear nuevas acciones legales basadas en presuntas violaciones al derecho internacional, una interpretación que, según afirmó, algunos tribunales inferiores habían adoptado desde la década de 1980.

Landau señaló que la decisión elimina la ambigüedad que existía sobre el alcance de esa norma y fortalece el principio de que corresponde al Congreso, y no al Poder Judicial, crear nuevas vías legales.

Cuestiona la creación de nuevas normas internacionales

El subsecretario también afirmó que, desde su cargo, ha observado intentos de impulsar nuevas reglas de derecho internacional que, según él, buscan tener efectos dentro de Estados Unidos.

“He presenciado preocupantes esfuerzos en todo el mundo por crear nuevas normas de ‘derecho internacional’, y me alivia que nuestra Administración haya persuadido a la Corte Suprema de impedir que dichas normas tengan fuerza de ley en los tribunales estadounidenses”, expresó.

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