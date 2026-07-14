Gobierno interino de Venezuela y oposición iniciarán mesa de trabajo el 1 de agosto

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Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: AFP

El Gobierno interino de Venezuela anunció que a partir del 1 de agosto iniciará una hoja de trabajo con integrantes de la oposición, como parte de un proceso para fortalecer las instituciones democráticas del país. El anuncio fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, siete meses después de la salida del poder de Nicolás Maduro, según informó el Parlamento venezolano.

La decisión se dio tras la visita a Caracas de Dinorah Figuera, quien encabeza la comisión que representa a la Asamblea Nacional 2015-2020, órgano reconocido por Estados Unidos como el Legislativo legítimo de Venezuela. Durante su estancia sostuvo reuniones con representantes del Gobierno y dirigentes opositores.

¿Qué contempla la hoja de trabajo entre el Gobierno y la oposición?

En un comunicado, Jorge Rodríguez informó que el objetivo es avanzar en una agenda conjunta para fortalecer la democracia.

Por su parte, Dinorah Figuera aseguró que existe la voluntad política para impulsar una ruta técnica y política que permita avanzar hacia la recuperación democrática del país.

De acuerdo con un comunicado difundido por los exparlamentarios opositores, los temas prioritarios serán:

Fortalecimiento de las instituciones democráticas

Mejoras al sistema electoral

Restablecimiento de las garantías para la participación política

El Parlamento reanuda actividades tras los sismos

La Asamblea Nacional retomó sus sesiones en una sede alterna debido a los daños que sufrió el Palacio Legislativo tras los sismos del 24 de junio.

Durante la sesión, Jorge Rodríguez confirmó el fallecimiento de la diputada Jessica Carolina de León y de su hija como consecuencia del desastre.

María Corina Machado mantiene su postura sobre nuevas elecciones

La líder opositora María Corina Machado, quien permanece en el exilio, no se pronunció sobre el acercamiento encabezado por Dinorah Figuera.

Machado continúa defendiendo la celebración de nuevas elecciones presidenciales y previamente manifestó su disposición para negociar una transición democrática con el Gobierno interino.

Desde que Delcy Rodríguez asumió la Presidencia interina en enero, su administración ha liberado a parte de los presos políticos, impulsado reformas para atraer inversión extranjera y restablecido las relaciones diplomáticas y consulares con Estados Unidos, además de realizar cambios recientes en su gabinete.

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