Hombre muere al escapar de agentes de ICE; fue impactado por un camión

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El hombre huía de ICE y cruzó una carretera corriendo. Foto: AFP

Un hombre de 28 años murió la mañana de este martes luego de ser atropellado por un camión mientras intentaba escapar de un encuentro con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Florida, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió en una gasolinera de St. Augustine, donde el hombre viajaba junto con otras tres personas. Durante el encuentro con los agentes federales, los cuatro descendieron del vehículo y huyeron a pie; uno de ellos cruzó una carretera con alta circulación y fue impactado por un tractocamión.

Florida man killed during ICE traffic stop—same day agents were ordered to pause vehicle stops.



28-year-old man was hit by semi-truck.



He jumped out of his car and fled on foot—after agents followed him to gas station.



ICE claims it was an "encounter"—not a true traffic stop.… pic.twitter.com/hksuAEn0BD — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) July 14, 2026

Huyó de agentes de ICE y murió al cruzar la carretera

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de Florida, el conductor del camión permaneció en el lugar e intentó auxiliar a la víctima tras el accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué originó el operativo migratorio ni la razón del encuentro entre los ocupantes del vehículo y los agentes federales.

Tampoco se ha dado a conocer la nacionalidad o el estatus migratorio del hombre fallecido. El ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondieron de inmediato a las solicitudes de información sobre el caso ni sobre la situación de las otras tres personas que escaparon.

Es la tercera muerte en una semana relacionada con operativos migratorios

Con este caso, suman tres muertes en una semana relacionadas con encuentros con agentes migratorios en Estados Unidos, luego de hechos registrados en Texas y Maine.

De acuerdo con un recuento de Associated Press, desde que el presidente Donald Trump puso en marcha su campaña de deportaciones masivas el año pasado, al menos 10 personas han muerto al escapar de autoridades migratorias. En varios de esos casos, las víctimas fallecieron mientras intentaban huir y fueron atropelladas por vehículos.

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