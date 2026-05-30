Director de la OMS visita zona cero del ébola mientras aumentan los contagios

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Foto: AFP

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, visitó este sábado la ciudad de Bunia, considerada el epicentro del brote de ébola que avanza en el este de la República Democrática del Congo.

La visita ocurre en medio de la emergencia sanitaria declarada el pasado 15 de mayo, luego de que las autoridades confirmaran nuevos contagios del virus en varias regiones del país.

Durante su llegada al aeropuerto internacional de Bunia, cerrado a vuelos comerciales por la epidemia, Ghebreyesus explicó que el objetivo es evaluar la respuesta local y conocer las necesidades de las comunidades afectadas.

¿Qué se sabe del brote de ébola en RDC?

De acuerdo con datos del África CDC, la agencia sanitaria de la Unión Africana, hasta el jueves se habían registrado:

Más de 1,000 casos sospechosos

246 muertes

Casos detectados en tres provincias de la RDC

La provincia de Ituri concentra la mayoría de los contagios confirmados, según la OMS.

Además, el virus ya cruzó fronteras y se detectó en la vecina Uganda, donde este viernes se confirmaron dos nuevos casos, elevando a nueve el total de contagios confirmados en ese país.

OMS advierte que la magnitud podría ser mayor

La OMS activó una alerta sanitaria internacional debido al avance de la enfermedad y advirtió que el alcance real del brote aún podría estar subestimado.

Las autoridades sanitarias señalaron que la limitada capacidad para realizar pruebas de laboratorio en la RDC dificulta confirmar todos los casos sospechosos y conocer la dimensión exacta de la epidemia.

El ébola provoca una fiebre hemorrágica altamente contagiosa y potencialmente mortal.

Un virus que ha dejado miles de víctimas en África

En los últimos 50 años, el ébola ha causado más de 15 mil muertes en África.

El brote más grave registrado en la RDC ocurrió entre 2018 y 2020, cuando se contabilizaron cerca de 2 mil 300 fallecidos entre aproximadamente 3 mil 500 personas infectadas.

La visita de la OMS busca reforzar la coordinación internacional mientras continúan las labores para contener la propagación del virus.

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