Clinton advierte “serias amenazas a la democracia” en aniversario 250 de EE. UU.

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Foto: AFP

En un pronunciamiento con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos, el expresidente Bill Clinton aseguró que el país atraviesa un periodo de profunda división, con amenazas contra sus instituciones y su democracia, aunque afirmó que la historia demuestra que la nación ha logrado avanzar al elegir la inclusión sobre la división y llamó a los ciudadanos a participar en la construcción del futuro del país.

Clinton recordó que hace 250 años los fundadores del país establecieron una nación basada en la igualdad y un gobierno electo para garantizar la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. También sostuvo que, desde entonces, el sistema político estadounidense se ha convertido en la democracia continua más longeva del mundo.

Al referirse al momento actual, afirmó: “Hoy celebramos este hito en medio de otro período de profunda división, de renovadas preguntas sobre el futuro de Estados Unidos y su papel en el mundo, y de serias amenazas contra nuestras propias instituciones y contra nuestra democracia”.

My statement on America at 250 and the state of the country: pic.twitter.com/WyIzBFxfBq — Bill Clinton (@BillClinton) July 4, 2026

Critica las acciones del gobierno actual

El expresidente dedicó una parte importante de su declaración a cuestionar a quienes actualmente ejercen el poder, al señalar que sus decisiones representan un riesgo para el país.

“Las personas al mando han desatado agentes enmascarados contra comunidades estadounidenses para arrebatar a personas de sus hogares, lugares de trabajo y de la calle. Han iniciado una guerra inconstitucional por capricho, sin objetivos claros ni estrategia de salida, y sin ningún respeto por las consecuencias para la vida de millones de personas en todo el mundo”, escribió.

Asimismo, sostuvo que el gobierno ha utilizado las instituciones con fines políticos. “Con la ayuda de jueces de la Corte Suprema designados de por vida y de un Congreso complaciente, han utilizado al gobierno como un arma para ajustar cuentas personales, perseguir a sus enemigos, silenciar la libertad de expresión y convertir al gobierno federal en un nuevo centro de ganancias para ellos y sus aliados”.

En el mismo mensaje agregó: “Su New Deal es un socialismo para los súper ricos —y para su propio enriquecimiento—, aunque eso signifique aumentar la pobreza, la desigualdad y las enfermedades dentro y fuera del país. También quieren reescribir la historia para ignorar y negar por completo nuestros errores del pasado, mientras prohíben en nuestras bibliotecas los libros que dicen lo contrario. Incluso eligen a nuestros líderes militares con base en su versión de la corrección política por encima de la capacidad”.

La historia como referencia para enfrentar las crisis

Clinton señaló que los desacuerdos forman parte de la historia del país, pero afirmó que, en los principales momentos de cambio, la sociedad ha optado por ampliar derechos y fortalecer sus instituciones.

De acuerdo con su declaración, esa decisión se reflejó en distintas etapas históricas, entre ellas la construcción del sistema económico y legal nacional, la preservación de la Unión durante la Guerra Civil, las reformas del siglo XX, el avance de los derechos civiles y de las mujeres, la protección de los recursos naturales y la transición hacia la era de la información.

En ese contexto afirmó: “Nuestros fundadores fueron sabios cuando nos dieron la misión de formar una unión más perfecta. Sabían que Estados Unidos nunca sería perfecto, pero que siempre podría ser mejor. Eso es lo que querían decir con una ‘unión más perfecta’. Lo hemos logrado siendo lo suficientemente valientes para reconocer nuestros errores y desaciertos, y luego lo bastante audaces para dejarlos atrás en busca de un mañana mejor”.

Un llamado a fortalecer la democracia

El expresidente sostuvo que la principal enseñanza de los primeros 250 años del país es que siempre existe la posibilidad de mejorar.

“En la manera en que nos tratamos unos a otros, tanto en persona como en línea; en la construcción de un mejor futuro para nosotros, nuestras familias y nuestras comunidades; y al levantarnos, hacernos presentes y alzar la voz por nuestra democracia”, aseguró.

También afirmó que observa señales positivas en distintos sectores de la sociedad.

“Todavía no hay nada malo en Estados Unidos que no pueda ser corregido por lo que hay de bueno en Estados Unidos. Lo vemos en las personas que hacen fila para votar, sin importar cuánto intenten algunos impedirlo. Lo vemos en quienes llevan alimentos a sus vecinos, donan a organizaciones benéficas en cifras récord y sirven a su país y a sus comunidades de incontables maneras. Y lo vemos en los inmigrantes que desean aportar sus talentos, su trabajo arduo y sus sueños a nuestro país”, expresó.

Llama a participar en el futuro del país

Al concluir su mensaje, Clinton invitó a conmemorar el aniversario de la nación y a asumir un papel activo en los años por venir.

“Así que hoy celebren el milagro que nos ha traído hasta aquí. Yo sé que lo haré, porque amo profundamente a mi país. Y mañana, al despertar, pregúntense qué papel desempeñarán para seguir haciendo nuestra unión más perfecta y mantener a nuestro país mirando hacia el futuro. Se lo debemos a quienes lucharon y se sacrificaron para traernos hasta este momento, y a nuestros hijos y nietos, que pronto heredarán ese futuro”, finalizó.

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