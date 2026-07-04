UE felicita a Estados Unidos por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia

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Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Foto: AFP.

La Unión Europea felicitó este sábado a Estados Unidos por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, mediante un mensaje de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien destacó la historia de la alianza trasatlántica y los vínculos entre ambas partes.

Today, we join our American friends in celebrating 250 years of independence.



The Declaration of Independence gave birth to a new nation founded on the ideals of liberty and the pursuit of happiness.



For 250 years, our transatlantic partnership has been shaped by our shared… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 4, 2026

La UE destaca la alianza trasatlántica con Estados Unidos

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Von der Leyen señaló que durante 250 años la relación entre Europa y Estados Unidos se ha construido sobre valores compartidos y lazos familiares.

La presidenta de la Comisión Europea afirmó que, en distintos momentos de la historia, esa alianza también se fortaleció por la valentía de quienes perdieron la vida en defensa de la libertad.

“Durante 250 años, nuestra alianza transatlántica se ha forjado a partir de nuestros valores compartidos y lazos familiares. Y, en ocasiones, se ha fortalecido gracias a la inmensa valentía y las vidas perdidas en defensa de la libertad”, expresó.

En su mensaje, Ursula von der Leyen señaló que la Estatua de la Libertad representa el principal símbolo de la amistad entre Europa y Estados Unidos.

Recordó que el monumento fue un regalo de Francia a Estados Unidos en 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia y como muestra de amistad entre ambas naciones.

El mensaje por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia

Von der Leyen también hizo referencia al significado histórico de la Declaración de Independencia para el nacimiento de Estados Unidos.

“La Declaración de Independencia dio origen a una nueva nación fundada sobre los ideales de libertad y la búsqueda de la felicidad. Por eso, esta noche los fuegos artificiales iluminarán los cielos a ambos lados del Atlántico”, indicó la presidenta de la Comisión Europea.

El mensaje fue difundido con motivo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en el que la Unión Europea reiteró los vínculos históricos y la cooperación que mantiene con el país norteamericano.

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