Golpe al contrabando: decomisan 84 mil cigarrillos presuntamente apócrifos en el AIFA

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Cigarrillos. Foto: Cuartoscuro.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), decomisó 84 mil cigarrillos presuntamente apócrifos en la Aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El cargamento procedía de Bélgica y fue detectado como resultado de acciones permanentes de inteligencia aduanera, análisis de riesgo y mecanismos de control aplicados a las operaciones de comercio exterior.

En un trabajo coordinado de @AduanasMx y @Defensamx1 , se decomisó en el @aifaaero, un cargamento de 84 mil cigarrillos presuntamente apócrifos, procedente de #Bélgica. https://t.co/AzNQmSFawW pic.twitter.com/xn3U73q0L9 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 4, 2026

Detectan 84 mil cigarrillos presuntamente apócrifos en el AIFA

La ANAM informó que la detección fue posible mediante procesos de revisión documental y operativa realizados por personal especializado, con apoyo de herramientas de análisis estratégico, perfiles de riesgo y mecanismos de vigilancia aduanera.

De acuerdo con la autoridad, estos procedimientos permitieron identificar inconsistencias en la operación comercial y canalizar el cargamento hacia una inspección especializada, donde fueron localizados los 84 mil cigarrillos presuntamente apócrifos.

La institución indicó que estas acciones forman parte de los trabajos permanentes para fortalecer los mecanismos de supervisión en las operaciones de comercio exterior y reforzar los controles en las aduanas del país.

ANAM destaca acciones de inteligencia aduanera y control

La ANAM señaló que este tipo de operativos contribuye a fortalecer las capacidades institucionales para:

Supervisar las operaciones de comercio exterior.

Reforzar la trazabilidad documental.

Prevenir el ingreso de mercancías que incumplan con la normatividad aplicable.

Asimismo, la dependencia reiteró que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, mantiene acciones permanentes de inteligencia aduanera, inspección y control sobre las mercancías que ingresan al territorio nacional.

Según el comunicado, estas labores buscan contribuir a la seguridad nacional, la protección de la legalidad y el combate a posibles conductas ilícitas relacionadas con el comercio exterior, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia en las aduanas del país.

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