México registró más de 2 mil sismos durante junio de 2026, con mayor actividad en Chiapas, Oaxaca y Guerrero

| 07:39 | José Pablo Espíndola | Uno TV
México registró 2,507 sismos en junio de 2026, según el Servicio Sismológico Nacional, con actividad en varias regiones.
CDMX. Cuartoscuro

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó 2 mil 507 temblores con epicentros dentro del territorio mexicano durante junio de 2026, con magnitudes de entre 1.1 y 6.1, y una distribución concentrada en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además del Istmo de Tehuantepec y el Golfo de California.

El evento más fuerte del mes fue un sismo de magnitud 6.1, registrado el 30 de junio a las 13:45 horas, con epicentro en el Golfo de California, a 116 km al suroeste de Guasave, Sinaloa, asociado a una falla de deslizamiento lateral con componente normal.

Sismos en Guerrero y actividad sísmica recurrente

El 5 de junio se registró un sismo de magnitud 5.2 a 27 km al suroeste de Ometepec, Guerrero, mientras que el 13 de junio ocurrió otro evento de la misma magnitud a 27 km al oeste de San Marcos, en la misma entidad.

En Yucatán se reportaron dos sismos: uno el 8 de junio a las 10:05 horas y otro el 9 de junio a las 04:19 horas, con magnitudes de 4.2 y 3.6, ambos al noreste de Ticul.

Las zonas con mayor actividad sísmica en el país se ubican a lo largo de la costa del Pacífico, donde interactúan las placas tectónicas de Cocos, Rivera y Norteamérica, lo que genera sismicidad frecuente en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El SSN mantiene un monitoreo permanente de estos eventos para registrar magnitudes, localización y profundidad, información clave para la prevención y la protección civil en México.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de canales oficiales ante cualquier actualización sobre actividad sísmica en el país.

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