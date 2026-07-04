Los reyes de Reino Unido felicitan a EE. UU. por sus 250 años de independencia

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Foto: AFP

El rey Carlos III, del Reino Unido, envió un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al pueblo estadounidense para conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, en el que resaltó la evolución de la relación bilateral y la consolidación de una de las alianzas más estrechas del mundo.

En la carta, el monarca y su esposa expresaron sus felicitaciones a Estados Unidos por este “histórico aniversario” y recordaron su visita reciente al país en abril, donde participaron en celebraciones oficiales y reforzaron los lazos diplomáticos entre ambos gobiernos.

🇺🇸 A message from His Majesty The King to President Trump and the American people, as they mark 250 years of the United States Declaration of Independence.



To read His Majesty’s message in full, visit https://t.co/fKZVORz7rk. pic.twitter.com/FOoWyRUBfS — The Royal Family (@RoyalFamily) July 4, 2026

Relación entre Reino Unido y Estados Unidos

El rey subrayó que la relación entre Reino Unido y Estados Unidos ha evolucionado desde antiguos conflictos hasta convertirse en una de las alianzas más sólidas del mundo, con cooperación en defensa, comercio, ciencia, educación, cultura y seguridad.

También destacó que ambos países comparten valores como la libertad, el Estado de derecho y la dignidad humana, además de enfrentar juntos los desafíos globales actuales y futuros, incluyendo la protección del medio ambiente y la estabilidad internacional.

Mensaje por el aniversario de independencia de EU

El mensaje remarca la importancia de reflexionar sobre los 250 años de historia de Estados Unidos desde 1776, y reconoce los avances logrados en su desarrollo político, económico y social a lo largo de dos siglos y medio.

Asimismo, el monarca expresó su confianza en que la relación entre ambas naciones continuará fortaleciéndose en las próximas décadas, basada en la amistad, la cooperación y los valores compartidos.

Finalmente, el rey envió sus mejores deseos al presidente de Estados Unidos y a su población en el marco de esta conmemoración histórica. La publicación del mensaje se realizó este 4 de julio de 2026, en el marco de las celebraciones oficiales en Washington y otras ciudades de Estados Unidos.

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