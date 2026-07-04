Los reyes de Reino Unido felicitan a EE. UU. por sus 250 años de independencia
El rey Carlos III, del Reino Unido, envió un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al pueblo estadounidense para conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, en el que resaltó la evolución de la relación bilateral y la consolidación de una de las alianzas más estrechas del mundo.
En la carta, el monarca y su esposa expresaron sus felicitaciones a Estados Unidos por este “histórico aniversario” y recordaron su visita reciente al país en abril, donde participaron en celebraciones oficiales y reforzaron los lazos diplomáticos entre ambos gobiernos.
🇺🇸 A message from His Majesty The King to President Trump and the American people, as they mark 250 years of the United States Declaration of Independence.— The Royal Family (@RoyalFamily) July 4, 2026
To read His Majesty’s message in full, visit https://t.co/fKZVORz7rk. pic.twitter.com/FOoWyRUBfS
Relación entre Reino Unido y Estados Unidos
El rey subrayó que la relación entre Reino Unido y Estados Unidos ha evolucionado desde antiguos conflictos hasta convertirse en una de las alianzas más sólidas del mundo, con cooperación en defensa, comercio, ciencia, educación, cultura y seguridad.
También destacó que ambos países comparten valores como la libertad, el Estado de derecho y la dignidad humana, además de enfrentar juntos los desafíos globales actuales y futuros, incluyendo la protección del medio ambiente y la estabilidad internacional.
Mensaje por el aniversario de independencia de EU
El mensaje remarca la importancia de reflexionar sobre los 250 años de historia de Estados Unidos desde 1776, y reconoce los avances logrados en su desarrollo político, económico y social a lo largo de dos siglos y medio.
Asimismo, el monarca expresó su confianza en que la relación entre ambas naciones continuará fortaleciéndose en las próximas décadas, basada en la amistad, la cooperación y los valores compartidos.
Finalmente, el rey envió sus mejores deseos al presidente de Estados Unidos y a su población en el marco de esta conmemoración histórica. La publicación del mensaje se realizó este 4 de julio de 2026, en el marco de las celebraciones oficiales en Washington y otras ciudades de Estados Unidos.
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