Los reyes de Reino Unido felicitan a EE. UU. por sus 250 años de independencia

| 08:11 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Rey Carlos III felicita a EU por 250 años de independencia y destaca la alianza con Reino Unido.
Foto: AFP

El rey Carlos III, del Reino Unido, envió un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al pueblo estadounidense para conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, en el que resaltó la evolución de la relación bilateral y la consolidación de una de las alianzas más estrechas del mundo.

En la carta, el monarca y su esposa expresaron sus felicitaciones a Estados Unidos por este “histórico aniversario” y recordaron su visita reciente al país en abril, donde participaron en celebraciones oficiales y reforzaron los lazos diplomáticos entre ambos gobiernos.

Relación entre Reino Unido y Estados Unidos

El rey subrayó que la relación entre Reino Unido y Estados Unidos ha evolucionado desde antiguos conflictos hasta convertirse en una de las alianzas más sólidas del mundo, con cooperación en defensa, comercio, ciencia, educación, cultura y seguridad.

También destacó que ambos países comparten valores como la libertad, el Estado de derecho y la dignidad humana, además de enfrentar juntos los desafíos globales actuales y futuros, incluyendo la protección del medio ambiente y la estabilidad internacional.

Mensaje por el aniversario de independencia de EU

El mensaje remarca la importancia de reflexionar sobre los 250 años de historia de Estados Unidos desde 1776, y reconoce los avances logrados en su desarrollo político, económico y social a lo largo de dos siglos y medio.

Asimismo, el monarca expresó su confianza en que la relación entre ambas naciones continuará fortaleciéndose en las próximas décadas, basada en la amistad, la cooperación y los valores compartidos.

Finalmente, el rey envió sus mejores deseos al presidente de Estados Unidos y a su población en el marco de esta conmemoración histórica. La publicación del mensaje se realizó este 4 de julio de 2026, en el marco de las celebraciones oficiales en Washington y otras ciudades de Estados Unidos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

UE felicita a Estados Unidos por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia

Internacional

UE felicita a Estados Unidos por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia

México registró más de 2 mil sismos durante junio de 2026, con mayor actividad en Chiapas, Oaxaca y Guerrero

Sismo

México registró más de 2 mil sismos durante junio de 2026, con mayor actividad en Chiapas, Oaxaca y Guerrero

Vinculan a proceso a 26 "aviadores" por fraude de 96 mdp en plazas educativas en Edomex

Estado de México

Vinculan a proceso a 26 "aviadores" por fraude de 96 mdp en plazas educativas en Edomex

León XIV pide a Europa integrar y proteger mejor a los migrantes

Internacional

León XIV pide a Europa integrar y proteger mejor a los migrantes

Etiquetas: ,