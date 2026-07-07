Colegio de Ingenieros de Venezuela se suma a evaluaciones de edificaciones tras sismos

GENERANDO AUDIO...

En Venezuela, la Comisión de Habitabilidad de la Infraestructura ha realizado cerca de seis mil inspecciones. En este sentido, el colegio de ingenieros del país se suma desde el 7 de julio a la tarea para avanzar en las evaluaciones, que en una primera fase realizarán de manera ocular.

“El colegio de ingenieros se incorpora con mucha fuerza a eso, con un adiestramiento durante el fin de semana y días anteriores que suma una importante fuerza para la respuesta de nuestra población. ¿Qué necesita en este caso nuestra población? Necesita que las autoridades, y esto quiero explicarlo, el colegio de ingenieros organiza las cuadrillas de las cuales, con las autoridades locales, y asignados los sectores de evaluación, inspecciona y se determina cual es el estado de la estructura: rojo, amarillo o verde”

Francisco Garcés / pdte. Comisión Presidencial Habitabilidad de Infraestructura

Entre tanto, Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, destacó que el proceso de evaluación es gratuito.

“No pude venir nadie con credencial, o de parte del Colegio de Ingenieros de Venezuela, a cobrar un centavo. Nosotros hemos estado estos tres días, y aquí no se le cobró medio a nadie, todo mundo se fue contento, satisfecho; es una de las tareas del colegio de ingenieros, pero nadie puede salir de aquí con esa inducción a cobrar 100 dólares, 150, 200 qué sé yo”

Enzo Betancourt / pdte. Colegio de Ingenieros de Venezuela

Hasta ahora, desde el Colegio de Ingenieros de Venezuela, han acreditado mil 538 voluntarios para realizar las verificaciones en las edificaciones que fueron afectadas por el doblete sísmico, los mismos estarán bajo supervisión de profesionales con amplia experiencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.