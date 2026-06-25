Colombia activa ayuda para Venezuela tras terremotos: enviará rescatistas y apoyo humanitario

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Colombia comenzó a movilizar recursos para apoyar a Venezuela tras los devastadores terremotos que han dejado cientos de muertos y miles de afectados. El Gobierno del presidente Gustavo Petro informó que distintas dependencias trabajan en la coordinación de ayuda humanitaria, búsqueda y rescate, así como en la recolección de insumos para las zonas impactadas.

De acuerdo con Diego Espitia, de RedMás Noticias, en entrevista con el noticiero A las Nueve en Uno, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) encabeza una mesa de coordinación junto con la Cancillería, la Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Ejército, Armada, Policía, Migración Colombia y el Ministerio de Salud.

El objetivo es definir las acciones logísticas que permitirán enviar personal especializado, equipos de rescate y asistencia humanitaria a territorio venezolano.

“Están todas las actividades por parte de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil dispuestas para empezar el traslado hacia Venezuela para poder apoyar todas las labores que sean necesarias en la búsqueda y rescate de los sobrevivientes”, explicó Espitia en la entrevista con A las Nueve en Uno.

Miles de venezolanos en Colombia buscan a sus familiares

La emergencia también impacta a la comunidad venezolana radicada en Colombia. Según el reporte, en el país viven alrededor de 2.8 millones de venezolanos, de los cuales cerca de 600 mil residen en Bogotá.

Ante la incertidumbre por el paradero de familiares, organizaciones civiles y autoridades locales comenzaron a recibir donaciones de alimentos, artículos de higiene, cobijas y otros productos de primera necesidad.

Fundaciones y organizaciones no gubernamentales trabajan en coordinación con el gobierno de Bogotá para canalizar la ayuda destinada a las víctimas.

Dificultades para transportar ayuda a Venezuela

Uno de los principales retos es el acceso al territorio venezolano. Las autoridades colombianas analizan rutas alternativas debido a las afectaciones en infraestructura.

Además, las aerolíneas Avianca y Copa Airlines suspendieron vuelos hacia Venezuela debido a las condiciones operativas derivadas de la emergencia.

Las autoridades también reportan complicaciones en algunas carreteras cercanas a la frontera, situación que podría dificultar el traslado de suministros y equipos de rescate.

Mientras continúan las reuniones de coordinación, Colombia mantiene en evaluación los mecanismos para agilizar el envío de ayuda y reforzar las labores humanitarias en apoyo a la población venezolana afectada por los sismos.

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