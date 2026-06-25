Terremotos en Venezuela dejan edificios colapsados y daños severos en La Guaira

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Venezuela registró dos sismos que dejaron edificios colapsados. Foto: AFP

Los terremotos en Venezuela registrados la noche del miércoles provocaron el colapso o daños graves en decenas de edificios en La Guaira, considerada la zona más afectada por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, de acuerdo con reportes observados en el lugar por la agencia AFP este jueves.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que los movimientos telúricos dejaron al menos 32 personas fallecidas y más de 700 lesionadas. Sin embargo, precisó que ese balance no incluye a las víctimas registradas en el estado La Guaira, que fue declarado como “zona de desastre“.

La magnitud de los daños quedó reflejada en distintas localidades de la región costera. Equipos de AFP que recorrieron la zona reportaron que varias edificaciones sufrieron afectaciones estructurales de consideración, mientras que otras quedaron destruidas.

La Guaira concentra los mayores daños tras los sismos

En ciudades como Catia la Mar, una de las localidades de La Guaira afectadas por los terremotos, se reportó la interrupción del suministro eléctrico.

Ante la emergencia, numerosos habitantes pasaron la noche en calles y espacios abiertos, mientras otros continuaban buscando a familiares entre los escombros de edificios colapsados o dañados.

Durante el recorrido realizado por la agencia de noticias, se observaron torres residenciales con grietas de gran tamaño, paredes derrumbadas y estructuras con afectaciones visibles.

Además, los reporteros constataron la destrucción total de decenas de edificaciones en distintos puntos de la ciudad.

Venezuela registró dos sismos que dejaron edificios colapsados. Foto: AFP Foto: AFP ¿Qué es un doblete sísmico, también conocido como terremoto doble? | Foto: Reuters Terremotos en Venezuela. Foto: AFP. Los sismos fueron de 7.2 y 7.5 de magnitud. Foto: AFP. Foto: Reuters Rescates tras sismo en Venezuela. Foto: AFP Sismo en Venezuela deja graves afectaciones. Foto: Reuters

Reportan víctimas y labores de búsqueda

En medio de las tareas de emergencia, los periodistas de AFP observaron los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer detrás de una camioneta en una de las zonas afectadas.

Las autoridades continúan con la evaluación de daños y las labores de búsqueda en áreas donde aún podrían encontrarse personas atrapadas entre los restos de construcciones colapsadas.

Los trabajos de rescate se desarrollan mientras persisten los esfuerzos para localizar a habitantes desaparecidos y atender a quienes resultaron lesionados por los movimientos telúricos.

Equipos de rescate solicitan apoyo técnico

José Pacheco, jefe de operación del Grupo Rescate Unido de Venezuela, señaló que la emergencia requiere más recursos humanos y técnicos para atender la situación en La Guaira.

De acuerdo con el rescatista, la llegada de personal especializado y herramientas adecuadas podría fortalecer las labores que actualmente se realizan en las zonas más afectadas.

Pacheco hizo un llamado para que equipos con experiencia en este tipo de emergencias se trasladen a La Guaira y colaboren en las tareas de rescate y atención a la población.

Continúa la emergencia por los terremotos en Venezuela

Mientras avanzan las evaluaciones oficiales, las autoridades mantienen las acciones de respuesta en La Guaira, donde persisten los daños en viviendas, edificios residenciales e infraestructura urbana.

La declaratoria de “zona de desastre” busca facilitar la atención de la emergencia en el estado más afectado por los terremotos, mientras continúan los reportes sobre afectaciones materiales y posibles víctimas adicionales.

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