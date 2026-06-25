Rey Felipe VI llega a México; Sheinbaum lo recibe en Palacio Nacional

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Rey Felipe VI y Claudia Sheinbaum se reúnen. Foto: Gob. México

El rey Felipe VI de España llegó a la Ciudad de México como parte de una visita oficial que contempla una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, quien la recibió en Palacio Nacional, en una ceremonia oficial.

Aunque uno de los motivos de su estancia está relacionado con el partido amistoso entre las selecciones de España y Uruguay, programado para mañana 26 de junio en Jalisco, la agenda también incluye actividades de carácter diplomático.

Relación entre México y España

Uno de los principales antecedentes ocurrió en 2019, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a la Corona española solicitando una disculpa pública por los abusos cometidos durante la Conquista contra los pueblos originarios.

Esa petición generó diferencias entre ambos gobiernos y marcó un nuevo capítulo en la relación bilateral. Desde entonces, otros temas políticos y diplomáticos también han provocado desencuentros entre las dos naciones.

Pese a ese contexto, la reunión entre Felipe VI y Claudia Sheinbaum representa un nuevo acercamiento institucional entre México y España, dos países que mantienen vínculos históricos, económicos y culturales.

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