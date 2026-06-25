Plataforma ciudadana reporta más de 42 mil desaparecidos tras sismos en Venezuela

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Daños tras sismos en Venezuela. Foto: Reuters

Venezuela vive emergencia tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que, en menos de un minuto, colapsaron edificios. La situación que viven los venezolanos ha dejado, entre otros daños, más de 42 mil desaparecidos, según un sitio lanzado por la ciudadanía para poder mantener información de personas no localizadas tras los movimientos telúricos.

¿Cuántos desaparecidos hay en Venezuela tras el sismo?

En el sitio https://desaparecidosterremotovenezuela.com/, que se describe como “una herramienta ciudadana y no partidista”, se reportan 42 mil 539 personas desaparecidas.

De acuerdo con el conteo, hasta la tarde de este jueves, del total de47 mil 108 personas reportadas, solo 4 mil 569 han sido localizadas.

Los sismos han cobrado la vida de 188 personas hasta el momento. De acuerdo con el balance oficial se reportaban mil 520 personas están heridas. Sin embargo, sobre desaparecidos, autoridades no han confirmados cifras.

En el reporte de desaparecidos por los sismos en Venezuela se encuentran niños, personas adultas, así como de la tercera edad.

Algunas de las ubicaciones que más repiten en los reportes son de La Guaira, población costera vecina a Caracas y donde está el aeropuerto más importante del país, inhabilitado por el sismo.

La Guaira es una de las zonas más castigadas por los sismos.

¿Cómo reportar a un desaparecido en la plataforma después de los sismos de Venezuela?

El portal, además de contabilizar a los desparecidos, ofrece la opción de reportar a una persona de la que no se tiene contacto tras los sismos. Para ello, es necesario:

Cargar una foto de la persona desaparecida

Proporcionar datos como nombre, apellido, edad

Última ubicación en la que fue vista

Fecha en la que se dejó de tener contacto

Proporcionar una descripción y señas particulares

Además, se solicita contacto al cuál llamar en caso de que la persona desaparecida sea localizada.

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