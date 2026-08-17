Colombia actualiza el saldo del sismo, ajustando en 287 muertos y 4,187 heridos
Las autoridades de Colombia volvieron a rebajar este domingo a 287 la cifra de muertos por el sismo que sacudió el noroeste del país el pasado lunes, así como a 4 mil 147 la de personas heridas, frente al dato de 289 víctimas mortales y 4 mil 187 heridos dado a conocer en el balance anterior de la mañana.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó este balance, que también revisa al alza el número de personas dadas por desaparecidas de 143 a 194.
Asimismo, se registró un “aumento considerable” en el saldo de daños tras nuevos reportes emitidos por el departamento del Tolima, en el centro-oeste del país, y debido a la incorporación de más municipios a la consolidación de datos.
De ese modo, la UNGRD, que cifra en 472 los municipios afectados y en 185 mil 996 las personas damnificadas por el devastador terremoto, ha confirmado que 127 mil 608 viviendas se encuentran averiadas, 26 mil 392 destruidas y 197 edificios colapsados.
A ello se suman 304 centros de salud, 3 mil 207 centros educativos, 4 mil 059 centros comunitarios, 410 vías, 95 acueductos, 48 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y 5 aeropuertos afectados.
Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha identificado un total de 288 de los 298 cuerpos recibidos, entre ellos 21 menores de edad.
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