Incendios en Salamina, Grecia, dejan dos muertos y cientos de evacuados

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Dos muertos por incendios en Salamina, Grecia. Foto: AFP

Dos incendios forestales en la isla griega de Salamina, cerca de Atenas, dejaron dos personas muertas y cientos evacuadas antes de ser controlados en su mayor parte, informó este lunes el cuerpo de bomberos de Grecia.

Las autoridades señalaron que ya no existe ningún frente activo, aunque mantienen en la zona a más de 200 efectivos y dos helicópteros como medida preventiva. Tres personas permanecen hospitalizadas debido a quemaduras.

Incendios en Salamina fueron controlados tras evacuaciones

Los incendios en Salamina comenzaron el domingo con apenas 20 minutos de diferencia, cerca de playas ubicadas al sur y al este de la isla, una zona turística frecuentada durante el verano.

Cerca de 600 personas fueron evacuadas por mar, de acuerdo con los guardacostas. Asimismo, las autoridades de protección civil emitieron órdenes de evacuación mientras los bomberos combatían las llamas.

El cuerpo de bomberos explicó que los fuertes vientos provocaron que el fuego avanzara rápidamente. En apenas siete minutos, las llamas se extendieron hasta una zona donde una pareja de adultos mayores quedó atrapada cerca de su vivienda.

Grecia mantiene operativo por incendios forestales

Aunque Grecia había evitado en gran medida las altas temperaturas que afectaron a otras zonas de Europa durante el inicio del verano, el país registra varios incendios forestales de gran magnitud desde finales de julio.

Los fuertes vientos han contribuido a la propagación de las llamas. Durante las últimas 24 horas se registraron 36 incendios en distintos puntos de Grecia, según el cuerpo de bomberos. Hasta ahora, cinco bomberos han muerto durante la atención de incendios en el país.

Por ahora, las autoridades mantienen vigilancia en Salamina y otras zonas afectadas para evitar que las llamas se reactiven, mientras continúan las labores de atención a las personas lesionadas.

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