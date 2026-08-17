Nuevo sismo de 5.8 se registra en Indonesia, mientras 12 mil 800 personas han sido desplazadas

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Miles de desplazados en Indonesia por sismos. Foto: AFP

Alrededor de 12 mil 800 personas han sido desplazadas por el terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia, mismas que permanecen fuera de sus viviendas mientras esperan ayuda. Por ahora, el sismo del sábado ha dejado 53 muertos y más de 100 heridos en la isla de Flores.

Sin embargo, en las últimas horas, un nuevo terremoto de magnitud 5.8 sacudió Flores, en el suroeste de Indonesia, sin que se emitiera una alerta de tsunami.

Terremoto en Indonesia provoca nuevas evacuaciones en Flores

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) informó que el epicentro del nuevo sismo se localizó en el mar, a unos 40 kilómetros al noreste de Nagekeo, en el centro de Flores.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó una magnitud de 5.7, con una profundidad de 48.9 kilómetros y un epicentro ubicado aproximadamente 65 kilómetros al noroeste de Ende.

El movimiento se produjo después de centenares de réplicas registradas tras el terremoto de 7.7 del sábado. Por ello, el temor a nuevos derrumbes mantiene a miles de habitantes fuera de sus casas.

Miles de personas esperan ayuda tras terremoto

En la localidad de Mbay, cerca del epicentro del primer sismo, habitantes instalaron refugios improvisados con lonas y tubos frente a escuelas, estaciones policiales y oficinas gubernamentales.

Aunado a ello, las autoridades indicaron que no existen reportes de personas desaparecidas. Sin embargo, 12 mil 800 personas no han podido regresar a sus viviendas debido a los daños.

Asimismo, la Fuerza Aérea de Indonesia anunció el traslado de 13 toneladas de ayuda de emergencia mediante aviones, además de helicópteros para llevar suministros a comunidades que permanecen aisladas.

Los habitantes afectados requieren principalmente agua potable, alimentos, medicinas y refugios, mientras continúan las labores de atención y evaluación de daños.

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