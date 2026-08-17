ONU advierte posible escalada en Yemen; exige a hutíes frenar ataques

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Los rebeldes buscan imponer un bloqueo en el mar Rojo. Foto: AFP.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió a los rebeldes hutíes frenar sus ataques en apoyo a Irán, ya que Yemen podría sumirse nuevamente en un “conflicto a gran escala”.

Actualmente, los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, mantienen una intensa ofensiva en zonas controladas por el gobierno, aliado de Arabia Saudita.

En un comunicado, la oficina del Alto Comisionado, Volker Türk, alertó sobre al menos siete civiles muertos y 10 heridos en esta ofensiva desde el 6 de agosto.

Además, la ONU indicó que los últimos ataques dañaron las instalaciones de un almacenamiento de combustible en Yemen, así como un complejo residencial de un hospital en Moca.

“Insto a todas las partes a cesar inmediatamente cualquier acción que pueda volver a sumir a Yemen en un conflicto a gran escala”, exhortó Volker Türk.

El conflicto entre rebeldes hutíes y el gobierno de Yemen

Este lunes, rebeldes hutíes atacaron un buque militar saudita y cuatro embarcaciones que lo acompañaban frente a las costas de Moca, en el mar Rojo, como parte del bloqueo marítimo de los hutíes para frenar el tránsito de petróleo, en apoyo a Irán.

La semana anterior, los hutíes asesinaron a 58 miembros de las fuerzas gubernamentales, así como a dos civiles en un bombardeo hecho contra zonas residenciales y campamentos desplazados en Marib.

Los rebeldes hutíes iniciaron las hostilidades contra las zonas controladas por el gobierno de Yemen en julio pasado, como apoyo a Irán en su guerra contra Estados Unidos.

Los rebeldes decidieron imponer un bloqueo en el mar Rojo desde Yemen para frenar el tránsito de petróleo de Arabia Saudita, país que tomó dicha ruta alternativa ante el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Estas recientes hostilidades entre los hutíes y el gobierno de Yemen son las primeras que se registran desde 2022, cuando negociaron una tregua.

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