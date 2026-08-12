Colombia celebra rescate de una mujer de 32 años tras 7 horas de búsqueda

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Foto: Reuters

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, celebró en la noche de este martes que una mujer de 32 años fue rescatada con vida en la ciudad de Pereira, en el oeste del país, tras alrededor de siete horas de búsqueda por parte de efectivos desplegados en la zona.

“Hace pocos minutos, los Bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida”, informó el jefe del Ejecutivo colombiano en un vídeo difundido en redes sociales.

¡Logramos rescatar a Daniela!



Luego de 36 horas bajo los escombros, Daniela Largos Sánchez, de 32 años, fue rescatada con vida. En un trabajo articulado con Bomberos Pereira y PONALSAR, nuestro equipo USAR logró salvar una vida más. pic.twitter.com/InTwQBnIS5 — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) August 12, 2026

Se trata de Daniela Andrea Largo Sánchez, quien fue hallada bajo las ruinas de un hotel que colapsó, según precisó el ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara Restrepo, en ese mismo mensaje de vídeo en el cual agregó que la misma fue rescatada tras siete horas de búsqueda por parte de los Bomberos.

A renglón seguido, De la Espriella indicó que, actualmente, son más de 40 las personas desaparecidas en la ciudad de Pereira, por causa del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país este lunes.

Por su parte, la alcaldía de la ciudad ha cifrado en 243 las personas rescatadas, 83 las fallecidas, 279 las trasladadas a clínicas y hospitales, 85 los heridos atendidos, 14 los animales rescatados y en 45 los desaparecidos. Todo ello mientras cerca de 300 rescatistas se encuentran operando en las calles de la ciudad.

¡Hay esperanza!



Confiamos en nuestros rescatistas y en los caninos que trabajan sin descanso, día y noche, para encontrar a nuestros hermanos desaparecidos.



Hace pocos minutos, en Pereira, Daniela Andrea Largo Sánchez, de 30 años, fue encontrada con vida después de siete horas… pic.twitter.com/xw1YCdUZIb — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 12, 2026

Siguen los rescates en Cali

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó del rescate con vida de cuatro personas a lo largo de la jornada de este martes, al tiempo que aseveró que todavía hay “tiempo para seguir trabajando para rescatar a la mayor cantidad de caleños posible”.

Del mismo modo, el regidor insistió sobre la importancia y necesidad del “silencio absoluto” en las zonas afectadas en aras de “poder escuchar a las personas que permanecen atrapadas y lograr su rescate”.

“Acatemos todas las indicaciones de los organismos de socorro. Cada minuto y cada acto de colaboración pueden marcar la diferencia para salvar más vidas”, resaltó Eder.

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