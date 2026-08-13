Colombia enfrenta su tercer día de emergencia tras sismo, con 265 muertos y 11 mil viviendas destruidas

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Colombia enfrenta el tercer día de una emergencia que mantiene a miles de familias en las calles y a los equipos de rescate trabajando contrarreloj para localizar a personas que permanecen bajo los escombros tras el sismo de 7.4.

Mientras las primeras 72 horas son consideradas decisivas para encontrar sobrevivientes, los organismos de socorro mantienen operativos de búsqueda y rescate en distintas zonas del occidente del país.

Para Noticias en Claro, Maicol Buitrago, de Red+ Noticias, el balance actualizado por el gobierno colombiano es hasta el momento de 265 personas fallecidas, 496 desaparecidas y 3 mil 494 heridas, mientras que más de 25 mil 872 familias resultaron afectadas.

La dimensión de los daños también se refleja en la infraestructura: 11 mil 34 viviendas quedaron destruidas, 140 edificios colapsaron y mil 819 instituciones educativas presentan daños. Además, resultaron afectados 631 centros comunitarios, 179 centros de salud y cinco aeropuertos.

¿Cómo evoluciona la emergencia en Colombia?

Las regiones más golpeadas por el sismo del lunes son Valle del Cauca, Chocó, Risaralda y Caldas, con ciudades como Cali, Pereira y Buenaventura con equipos de emergencia desplegados.

En Buenaventura, la situación es especialmente crítica. La red hospitalaria se encuentra al límite de su capacidad y algunas instalaciones han tenido que habilitar carpas para atender a los pacientes en medio de la lluvia.

Mientras continúan las labores de rescate, el gobierno colombiano prepara la siguiente etapa de la emergencia. El presidente Abelardo de la Espriella anunció la declaratoria de Emergencia Económica y Social, con el objetivo de acelerar la reconstrucción y facilitar la llegada de recursos a las comunidades afectadas. También fue anunciado el Fondo Milagro, mecanismo que concentrará recursos del Estado, el sector privado y la cooperación internacional para apoyar la recuperación de las zonas devastadas.

A la par, la ayuda internacional comienza a llegar. La iniciativa Colombia Un Solo Corazón, encabezada por la primera dama Ana Lucía Pineda, ha gestionado más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria. Además, equipos especializados de búsqueda y rescate urbano provenientes de Israel, Estados Unidos, Ecuador y El Salvador llegarán al país para reforzar las labores en las zonas donde todavía hay personas desaparecidas.

Colombia entra así en una etapa decisiva: mientras los rescatistas mantienen viva la esperanza de encontrar más sobrevivientes, miles de damnificados esperan ayuda y las autoridades comienzan a preparar la reconstrucción de las comunidades afectadas.

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