“No vine a la politiquería”: Topo Mayor responde a periodista que cuestionó llegada de rescatistas a Colombia

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Topos llegaron a Cali desde Venezuela. Foto: Cuartoscuro

La llegada de integrantes de Topos Azteca a Colombia para apoyar en las labores de rescate tras el terremoto derivó en un momento de tensión durante una entrevista televisiva entre el fundador de la agrupación, Héctor Méndez Rosales “Topo Mayor”, y el periodista colombiano Néstor Morales.

El intercambio ocurrió cuando el conductor cuestionó si los rescatistas mexicanos contaban con autorización o coordinación previa con el gobierno colombiano para participar en las tareas de búsqueda y rescate.

🇲🇽🇨🇴 | INDIGNACIÓN EN COLOMBIA



El periodista colombiano Néstor Morales cuestionó de mala manera al Topo Mayor sobre con qué AUTORIZACIÓN habían llegado al país y si su presencia estaba coordinada con el Gobierno Nacional.



El rescatista mexicano le respondió que ellos son… pic.twitter.com/JsLk0NgGSL — Sergio (@Seergiot3ck) August 12, 2026

“Somos voluntarios, no diplomáticos”

Durante la conversación, Méndez explicó que los integrantes de la brigada viajaban desde Venezuela rumbo a México, pero decidieron cambiar su ruta tras enterarse de la emergencia en Colombia.

Al ser cuestionado sobre los permisos para ingresar al país, respondió que los Topos Azteca actúan como voluntarios.

“Nosotros somos voluntarios y nosotros atendemos el llamado del deber. No somos diplomáticos, no solicitamos permisos“.

El rescatista aseguró que su prioridad es llegar a las zonas afectadas para colaborar en la búsqueda de sobrevivientes.

“No vine a la politiquería”

La entrevista subió de tono cuando Morales insistió en preguntar si existía alguna coordinación con las autoridades colombianas.

Méndez rechazó el planteamiento y consideró que la conversación estaba desviándose hacia asuntos administrativos.

“No me haga ese tipo de preguntas, señor, porque caemos en lo administrativo y en la política”.

Posteriormente añadió:

“Sí, caeremos en la politiquería y no vine a eso, señor. Nosotros somos voluntarios, venimos a sumarnos a los esfuerzos que están empleando aquí las autoridades y los grupos civiles para rescatar a la gente”.

La llamada terminó abruptamente

El periodista respondió que preguntar por la coordinación con el gobierno era un cuestionamiento legítimo y comparó el caso con una eventual emergencia en México.

Tras ese intercambio, el líder de Topos Azteca decidió terminar la llamada y la entrevista concluyó sin continuar la conversación.

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