Colombia autoriza portar armas: ¿qué otros países lo permiten?

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Colombia permite el porte de armas tras firma de decreto. Foto: Cuartoscuro

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, puso fin a la suspensión general de permisos para el porte de armas de fuego. Tras la firma del Decreto 1368, los ciudadanos podrán solicitar nuevamente la autorización para estar armados.

Sin embargo, la medida no significa que cualquier persona pueda hacerse de un arma, pues De La Espriella precisó que se mantienen los permisos, requisitos y controles de las autoridades. Con esto, Colombia se suma a países donde los civiles pueden portar armas bajo diferentes reglas y restricciones.

Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.



Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar.



Las cifras… pic.twitter.com/boYLZJhlAo — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 8, 2026

¿Qué países permiten a sus ciudadanos portar armas?

El caso más conocido es Estados Unidos, gracias a la Segunda Enmienda de su Constitución, la cual protege el derecho de las personas a poseer y portar armas. La Suprema Corte estadounidense también ha reconocido que se trata de un derecho individual, aunque ha establecido que no es ilimitado y puede estar sujeto a restricciones.

Otros países son:

República Checa: El Ministerio del Interior señala que las personas pueden obtener una autorización para adquirir, poseer y portar determinadas armas. Desde enero de 2026, la legislación establece dos niveles de autorización y exige una licencia ampliada para portar en público armas sujetas a registro.

Austria: Los civiles también pueden recibir autorización para portar armas. El llamado Waffenpass permite adquirir, poseer y llevar consigo determinadas armas de fuego. Este permiso es diferente de la autorización que únicamente permite tenerlas en propiedad.

Suiza: Contempla el porte civil, pero requiere una autorización expedida por las autoridades cantonales (estados o regiones autónomas con sus propias leyes, constituciones y gobiernos). La Policía Federal señala que los cantones reciben las solicitudes y realizan los exámenes correspondientes para conceder el permiso de portación. La adquisición de pistolas, revólveres y otras armas también está sometida a autorizaciones.

Sudáfrica: La nación africana permite a sus ciudadanos poseer y portar armas de fuego bajo un proceso de licencias estricto. Cabe destacar que su Constitución no reconoce este derecho; sin embargo, sí como un privilegio estatutario bajo control policial.

¿Se pueden portar armas en México?

En el caso de México, el artículo 10 de la Constitución reconoce el derecho de los habitantes a poseer armas en su domicilio para seguridad y legítima defensa, excepto aquellas prohibidas o reservadas para las Fuerzas Armadas. Sin embargo, poseer un arma en casa no significa poder llevarla en la calle.

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que para portar armas se necesita una licencia, la cual se debe realizar ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Los ciudadanos pueden solicitar permisos particulares siempre que cumplan los requisitos establecidos por la legislación, mismos que aparecen dentro de la “Expedición de una licencia particular individual de portación de arma de fuego“.

De esta forma, Colombia (bajo la orden de su presidente, Abelardo de la Espriella) se suma a la lista de países que permiten, en diferentes grados, bajo sistemas legales y requisitos diferentes, la posesión de armas de fuego a los civiles.

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