Escala tensión: Irán amenaza con atacar petroleros en Kuwait y Baréin; pide evacuar

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Irán lanza nueva amenaza. Foto: Reuters | Ilustrativa

Los Guardianes de la Revolución de Irán advirtieron que podrían atacar petroleros en Kuwait y Baréin e instaron a las tripulaciones a abandonar sus embarcaciones, luego de que el Ejército de Estados Unidos informara que destruyó cinco buques iraníes.

La advertencia fue difundida este miércoles por la agencia oficial iraní Irna. Los Guardianes señalaron que los petroleros ubicados en puertos de Kuwait y Baréin podrían convertirse en objetivos.

El anuncio ocurre en medio de una nueva escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos en la región.

Guardianes de la Revolución lanzan nueva amenaza

Los Guardianes de la Revolución advirtieron sobre posibles acciones contra los petroleros en Kuwait y Baréin.

La agencia iraní Tasnim reportó previamente un ataque con misiles contra un pequeño petrolero iraní cerca de la isla de Jark. Hasta el momento, no informó sobre víctimas.

Pese a la amenaza, las autoridades no han informado si la advertencia iraní se ha traducido en ataques contra embarcaciones en Kuwait o Baréin.

La situación mantiene la tensión en una zona estratégica para el transporte marítimo y petrolero mundial.

Estados Unidos destruye cinco petroleros iraníes

Previo a la advertencia de Irán, el Comando Central de Estados Unidos informó que sus fuerzas destruyeron cinco petroleros iraníes, después de que Teherán presuntamente lanzara misiles balísticos contra un buque de guerra estadounidense.

Según el Ejército estadounidense, las tripulaciones recibieron la orden de abandonar las embarcaciones antes de los ataques.

Cuatro buques, identificados como Kaviz, Charminar, Horizon y Riesco, fueron destruidos en el Golfo de Omán.

Un quinto petrolero, el Derya, fue atacado cerca de la isla iraní de Jark, de acuerdo con el comunicado estadounidense.

Estados Unidos acusó a las embarcaciones de formar parte de una red que presuntamente financia a los Guardianes de la Revolución y a sus aliados en la región.

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