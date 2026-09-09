Destruye EE. UU. cinco petroleros iraníes tras ataques con misiles

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CENTCOM destruye cinco transportes de petróleo crudo iraní. Foto: EE. UU.

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) destruyeron cinco transportes de petróleo crudo iraní este martes, después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) atacara un buque de guerra de la Marina estadounidense con misiles balísticos.

De acuerdo con la información proporcionada, el IRGC tomó como objetivo al buque estadounidense en dos ocasiones durante los últimos dos días. La embarcación logró evadir ambos intentos y siguió patrullando las aguas de la región.

CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and… pic.twitter.com/Gi8a2tloN1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026

CENTCOM destruye cinco transportes de petróleo crudo iraní

El CENTCOM informó que sus fuerzas destruyeron cinco transportes de petróleo crudo iraní este martes, como respuesta a los ataques con misiles balísticos contra el buque de guerra de la Marina de Estados Unidos.

El buque estadounidense logró evadir con éxito los dos intentos de ataque atribuidos al IRGC y continuó con sus labores de patrullaje en aguas regionales.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas entre el personal estadounidense tras los ataques.