Video: así quedó el lugar donde cayó el avión militar en Colombia

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Así luce el lugar del desplome de aeronave militar en Colombia. Foto: AFP

Un avión de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló el lunes 23 de marzo en la región sur de la Amazonía de Colombia, dejando al menos una persona muerta y 77 trasladadas a hospitales, informaron autoridades.

La aeronave, que transportaba a 125 personas entre pasajeros y tripulación, se accidentó poco después de despegar de Puerto Leguízamo, zona cercana a la frontera con Perú.

Así quedó el lugar del accidente. Las imágenes fueron captadas poco después de la caída del avión. En el video se observa parte del fuselaje en llamas, mientras militares realizan maniobras de rescate en busca de posibles víctimas.

Investigan causas del accidente de avión militar

El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Fernando Silva, informó que la aeronave trasladaba a 114 pasajeros y 11 tripulantes, y que se mantienen las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro señaló que el estado de más de 40 personas a bordo aún no ha sido confirmado.

El avión involucrado es un modelo Hércules C-130, fabricado por Lockheed Martin, utilizado para el traslado de personal militar.

Video muestra labores de rescate en la zona del siniestro

Videos difundidos en redes sociales muestran a equipos de rescate, personal militar y civiles trabajando en el lugar del accidente, mientras rodean los restos de la aeronave.

De acuerdo con la agencia Reuters, el material fue verificado mediante el análisis de la topografía, edificaciones cercanas y coordenadas que coinciden con imágenes satelitales del sitio.

Las imágenes evidencian el despliegue de brigadas de emergencia en una zona de difícil acceso dentro de la selva amazónica.

Accidente ocurrió tras despegue en zona amazónica

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que el accidente ocurrió cuando la aeronave despegaba de Puerto Leguízamo, mientras transportaba tropas.

La zona del siniestro corresponde a una región selvática del sur del país, lo que ha complicado las labores de rescate y traslado de personas lesionadas.

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