Viajar sin largas filas: estos aeropuertos de Estados Unidos ofrecen acceso rápido a la TSA 

| Administración de Seguridad en el Transporte

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TSA PreCheck sigue siendo popular en los aeropuertos. Fuente: Envato.

Cualquiera que haya corrido por un aeropuerto con el reloj en contra sabe que las filas de seguridad pueden convertirse en el peor enemigo de un viaje. La buena noticia es que algunos aeropuertos de Estados Unidos ya ofrecen una alternativa poco conocida que permite saltarse la fila de la TSA sin pagar membresías ni tarifas adicionales.

En plena temporada alta de viajes, este beneficio gratuito podría marcar la diferencia entre abordar con tranquilidad o ver cómo la puerta de embarque se cierra frente a tus ojos.

¿Qué aeropuertos de Estados Unidos permiten saltarse la fila de la TSA?

Cada vez más terminales están implementando sistemas de reserva previa para los controles de seguridad. El mecanismo es sencillo: eliges un horario en línea, registras la información de tu vuelo y recibes acceso a una fila exclusiva cuando llegas al aeropuerto.

Entre los aeropuertos que actualmente ofrecen este servicio destacan:

Denver International Airport (DEN) – DEN Reserve

– DEN Reserve John F. Kennedy International Airport (JFK) – T4 Reserve

– T4 Reserve Minneapolis-Saint Paul International Airport (MSP) – MSP Reserve

– MSP Reserve Orlando International Airport (MCO) – MCO Reserve

– MCO Reserve Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX) – PHX Reserve

– PHX Reserve Seattle-Tacoma International Airport (SEA) – SEA Spot Saver

Otros aeropuertos también han desarrollado programas similares, como Los Ángeles (LAX) con Fast Lane y Boston (BOS) con Direct Path.

Lo más atractivo es que estos sistemas son gratuitos y funcionan en coordinación con los puntos de inspección de seguridad, aunque no son administrados directamente por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

¿Cómo funciona el sistema para evitar las filas de la TSA?

La dinámica está diseñada para ser simple.

El pasajero entra al portal del aeropuerto participante, selecciona un horario disponible y proporciona los datos básicos de su vuelo. Posteriormente recibe una confirmación que deberá presentar el día del viaje.

Al llegar al control de seguridad, accede a una fila exclusiva reservada para quienes hicieron la cita previamente.

Las condiciones pueden variar según el aeropuerto. Algunos permiten reservar con varios días de anticipación y otros liberan horarios únicamente unas horas antes del vuelo.

¿TSA PreCheck, Global Entry o CLEAR Plus son mejores opciones?

Depende de cuánto viajes y del tipo de trayectos que realizas.

Para quienes vuelan con frecuencia dentro de Estados Unidos, TSA PreCheck sigue siendo una de las herramientas más populares. Este programa permite utilizar carriles especiales donde normalmente no es necesario quitarse los zapatos, cinturones, chamarras ligeras ni sacar dispositivos electrónicos del equipaje de mano.

Por su parte, Global Entry está pensado para viajeros internacionales. Además de agilizar el ingreso a Estados Unidos después de un viaje al extranjero, incluye automáticamente los beneficios de TSA PreCheck.

Luego aparece CLEAR Plus, un servicio privado que utiliza reconocimiento biométrico mediante huellas digitales o escaneo facial para verificar la identidad del pasajero y llevarlo más rápidamente hacia el control de seguridad.

¿Vale la pena usar estas alternativas para evitar filas en los aeropuertos?

Sí, especialmente para familias con niños pequeños, viajeros de negocios o cualquier persona que haya sufrido retrasos durante fechas de alta demanda.

Lo interesante es que existen opciones para prácticamente todos los perfiles. Los viajeros ocasionales pueden aprovechar los sistemas gratuitos de reserva disponibles en determinados aeropuertos. Los pasajeros frecuentes quizá encuentren más valor en TSA PreCheck o Global Entry. Quienes consideran que cada minuto cuenta pueden incluso combinar CLEAR Plus con alguno de esos programas.

Al final, las largas filas no han desaparecido de los aeropuertos estadounidenses. Lo que sí ha cambiado es que ahora algunos viajeros conocen atajos que la mayoría todavía pasa por alto.

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