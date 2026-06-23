Fin de semana libre de impuestos 2026 en Texas y Florida: fechas, productos exentos y cómo aprovecharlo

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Florida contará con un mes entero de promociones.

Durante julio y agosto, las familias en Texas y Florida podrán comprar ropa, útiles y computadoras sin pagar el impuesto estatal sobre la venta. Cada año, los períodos de exención fiscal para el regreso a clases representan uno de los ahorros más concretos del año para los hogares de bajos y medianos ingresos, y en 2026 ambos estados mantienen esa tradición con diferencias importantes entre sí.

La principal distinción es la duración. Texas conserva el formato clásico de tres días —del viernes 7 al domingo 9 de agosto—, mientras Florida amplió su período a un mes completo, del 20 de julio al 20 de agosto, como parte de un paquete fiscal de 1,300 millones de dólares aprobado por la legislatura estatal en mayo de 2026.

¿Qué productos quedan libres de impuestos en Texas durante el fin de semana del 7 al 9 de agosto?

El Texas Comptroller of Public Accounts, la autoridad fiscal del estado, confirmó que la exención aplica a ropa, calzado, útiles escolares y mochilas, siempre que cada artículo tenga un precio menor a 100 dólares. No existe límite en la cantidad de prendas que se pueden comprar bajo esa regla, aunque las mochilas tienen un tope de 10 unidades por transacción sin necesidad de presentar certificado de exención.

Los artículos elegibles en Texas son:

Ropa y calzado de uso cotidiano (camisas, pantalones, zapatos, ropa deportiva que también se use fuera del deporte)

Mochilas con ruedas y bolsas tipo messenger

Útiles escolares: cuadernos, lápices, reglas, calculadoras, carpetas y tijeras

No quedan exentos los artículos de joyería, carteras, maletines, paraguas ni ropa diseñada exclusivamente para actividades deportivas o protección industrial. Las computadoras tampoco forman parte de la exención en Texas.

https://twitter.com/JakeLatimer26/status/2069103225920274847

¿Qué cubre Florida y por qué dura un mes completo?

Florida extendió su período porque la Legislatura incorporó la exención escolar dentro del paquete de alivio fiscal más amplio que el gobernador Ron DeSantis firmó en mayo, a diferencia del esquema de fin de semana puntual que se usó en años anteriores.

El Florida Department of Revenue confirmó que la ventana corre del 20 de julio al 20 de agosto y que cubre más categorías de productos que Texas, con límites distintos por tipo de artículo.

Los productos exentos en Florida son:

Ropa y calzado: menos de $100 por artículo

Útiles escolares (cuadernos, lápices, bolígrafos, carpetas, calculadoras): menos de $50 por artículo

Materiales educativos y rompecabezas: menos de $30 por artículo

Computadoras personales, laptops y tabletas para uso personal no comercial: menos de $1,500, incluyendo accesorios

A diferencia de Texas, Florida sí incluye computadoras en la exención, lo que puede representar un ahorro considerable para familias que necesiten equipar a sus hijos para el año escolar.

Quienes compren en línea también pueden aprovechar el beneficio en ambos estados, siempre que el pago se complete dentro del período de exención correspondiente, aunque el envío llegue después.

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