“Será Viral”: Pato Merlín conquista las redes en pleno Mundial

| 17:41 | Juan Rivas | Uno TV

En plena fiebre mundialista, un inesperado personaje logró lo que pocas marcas pueden conseguir: convertirse en tendencia global. Se trata del Pato Merlín, un simpático pato que, vestido con la camiseta de la Selección Mexicana, se volvió viral en redes sociales y desató una conversación internacional sobre marketing digital, emociones y cultura popular.

Lo que inició como una imagen espontánea terminó transformándose en un fenómeno mediático que incluso llegó a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sus dueños registraron su imagen como marca debido al enorme valor comercial que ha generado.

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