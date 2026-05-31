Colombia vota entre continuidad de la izquierda y un giro político en medio de la ola violencia

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Elecciones Colombia 2026. Foto: AFP.

Los colombianos participan este domingo en las elecciones 2026 para definir al próximo presidente del país, en una jornada marcada por la violencia, la seguridad reforzada y el debate sobre la continuidad del proyecto político impulsado por Gustavo Petro. Las autoridades electorales prevén que la definición de la contienda se extienda a una segunda vuelta debido a que las encuestas no anticipan un ganador con mayoría suficiente en la primera ronda.

El presidente Gustavo Petro acudió a votar al inicio de la jornada acompañado por una de sus hijas. Durante su participación, llamó a que el sufragio se ejerza de manera libre y sin presiones.

A esta hora llega a la Plaza de Bolívar el presidente Gustavo Petro junto a su hija, Antonella, y la directora del Dapre, Nohora Mondragón, para la apertura de las urnas de esta primera vuelta presidencial. #VocesySonidos pic.twitter.com/Inub740oz3 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 31, 2026

Sin posibilidad de reelección, Petro concluirá su mandato tras convertirse en el primer presidente de izquierda en la historia del país. Durante su gestión impulsó programas sociales y políticas enfocadas en sectores de menores ingresos.

La autoridad electoral informó que los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 21:00 horas GMT y que los resultados preliminares podrían conocerse pocas horas después del cierre de las urnas.

Elecciones Colombia 2026: candidatos y escenario electoral

La contienda presidencial tiene como uno de sus principales aspirantes al senador Iván Cepeda, quien propone mantener las políticas impulsadas por el actual gobierno. El legislador ha señalado que entre sus prioridades se encuentran el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad social.

Del otro lado se encuentra Abelardo de la Espriella, abogado que basa su campaña en propuestas de seguridad, fortalecimiento de la fuerza pública y combate a las organizaciones criminales.

También participa la senadora Paloma Valencia, figura de oposición respaldada políticamente por el expresidente Álvaro Uribe.

De acuerdo con los sondeos difundidos antes de la jornada electoral, ninguno de los candidatos alcanzaría los votos necesarios para obtener la Presidencia en primera vuelta, por lo que el proceso podría definirse en un balotaje programado para el 21 de junio.

Violencia en Colombia marca la jornada electoral

Las elecciones se desarrollan en medio de un contexto de seguridad complejo. El gobierno desplegó 408 mil integrantes de la fuerza pública para resguardar la jornada en distintas regiones del país.

La campaña estuvo acompañada por hechos de violencia, atentados atribuidos a grupos armados, el asesinato de un aspirante presidencial y un ambiente de polarización política.

En municipios afectados por la presencia de organizaciones armadas y redes del narcotráfico, algunos ciudadanos expresaron su expectativa de que el próximo gobierno contribuya a reducir los niveles de conflicto e inseguridad.

Uno de los temas centrales del debate electoral ha sido la política denominada “Paz Total”, impulsada por la administración de Petro para establecer negociaciones con grupos armados ilegales. Mientras sus partidarios la defienden como una vía para disminuir la violencia, sectores de oposición cuestionan sus resultados.

Gustavo Petro y el futuro político de Colombia

La elección también representa una evaluación del proyecto político encabezado por Gustavo Petro. Su administración mantuvo diferencias con diversas instituciones del Estado durante la discusión de varias reformas.

Estados Unidos sigue de cerca el proceso electoral debido a la relación bilateral y a los desacuerdos registrados entre Petro y el presidente estadounidense Donald Trump en temas relacionados con seguridad y narcotráfico.

Analistas consideran que el resultado de los comicios definirá si Colombia mantiene el rumbo político de los últimos años o inicia una nueva etapa con una orientación distinta en materia económica, social y de seguridad.

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