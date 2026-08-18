¿Cómo funciona el programa de testigos protegidos en EE.UU.?

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Foto: AFP.

El programa de testigos protegidos de Estados Unidos ha servido para apoyar a víctimas de delitos, pero también para proteger a presuntos delincuentes que tienen información relevante sobre algún crimen y que pueden aportar datos clave a las investigaciones

Oficialmente conocido como Programa de Seguridad para Testigos (WSP o WITSEC), se trata de un mecanismo federal cuyo objetivo es proteger a personas cuya vida o seguridad está en riesgo por cooperar con el gobierno.

El Servicio de Alguaciles administra el programa, mientras que la Oficina de Operaciones de Cumplimiento del Departamento de Justicia determina quiénes pueden acceder.

El programa de testigos protegidos de Estados Unidos permite, en determinados casos, proporcionar seguridad física, reubicación y una nueva identidad al testigo y a familiares autorizados.

Las autoridades han brindado protección a testigos y víctimas de un delito, aunque el mecanismo también ha servido para proteger a narcotraficantes que tienen información elemental sobre otros presuntos criminales.

¿Cómo funciona el programa de protección de testigos de Estados Unidos?

De acuerdo con el Servicio de Alguaciles, el programa es para:

Víctimas-testigos inocentes.

Personas que cooperan pese a participar en actividades delictivas.

En 1970 se creó la base legal del programa de testigos protegidos de Estados Unidos, pero entró en funcionamiento hasta 1984. Para entonces, su misión era brindar protección en la lucha contra el crimen organizado. Actualmente, sirve para proteger a testigos en investigaciones y procesos por narcotráfico, terrorismo, pandillas violentas y otros delitos graves.

La protección puede iniciar durante los procedimientos judiciales y prolongarse después del juicio. Solo en casos de alto riesgo, el Servicio de Alguaciles proporciona protección las 24 horas durante comparecencias judiciales y apoya en la reubicación y en otros servicios para que el testigo inicie una nueva vida.

¿Quién puede entrar al programa?

Testigo esencial de un caso donde exista un riesgo de represalias.

Persona con testimonio significativo o esencial para la investigación.

Testigo creíble y con amenazas comprobadas.

¿Cómo se decide quién entra al programa de testigos protegidos de Estados Unidos?

El Departamento de Justicia señala que deben analizarse los siguientes elementos:

Las amenazas contra el testigo.

Antecedentes criminales.

Una evaluación psicológica del testigo y de los integrantes adultos de su familia que ingresarán al programa.

El riesgo que el testigo y sus familiares podrían representar para la nueva comunidad.

Si existen alternativas para proteger al testigo sin incorporarlo al programa.

Si el testimonio puede obtenerse de otras fuentes.

Estos factores reflejan que la sola existencia de una amenaza no garantiza automáticamente el ingreso al mecanismo de protección de testigos de Estados Unidos.

¿Qué beneficios reciben los testigos protegidos?

Posibilidad de recibir una nueva identidad con documentación oficial.

con documentación oficial. Ser trasladados a una comunidad diferente para dificultar que los agresores los localicen.

a una comunidad diferente para dificultar que los agresores los localicen. Asistencia para vivienda y gastos básicos de subsistencia.

y gastos básicos de subsistencia. Atención médica .

. Capacitación laboral y asistencia para encontrar empleo hasta que la persona alcance un nivel de autosuficiencia.

Además, el programa de testigos protegidos de Estados Unidos a largo plazo para seguir brindando apoyo, aunque esto depende del nivel de riesgo y la independencia del testigo.

Lista de narcotraficantes que pactaron con Estados Unidos

Hasta 2025, el programa sumó un acumulado de 19 mil 300 personas protegidas desde su creación, incluyendo testigos y familiares, según el Servicio de Alguaciles.

Washington ha brindado la categoría de testigos protegidos a perfiles del crimen organizado mexicano, como parte de su estrategia contra otros criminales.

Ovidio Guzmán López, “El Ratón”

Hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán .

. Se declaró culpable de cargos federales por narcotráfico y delincuencia organizada en EE. UU. y aceptó cooperar con las autoridades estadounidenses, incluido proporcionar información y testimonio en investigaciones y procesos.

y aceptó cooperar con las autoridades estadounidenses, incluido proporcionar información y testimonio en investigaciones y procesos. Se convirtió en testigo colaborador, pero no hay confirmación oficial de que forme parte del programa federal de testigos protegidos (WITSEC) ni de que tenga una nueva identidad. Su acuerdo contempla cooperación a cambio de que el gobierno considere esa colaboración al momento de recomendar su sentencia.

Jesús Vicente, el “Vicentillo”, Zambada

Hijo de Ismael “Mayo” Zambada .

. Se declaró culpable y testificó contra el “Chapo” Guzmán .

. Obtuvo reducción de pena y protección especial; hoy se presume libre en EE. UU., aunque no está confirmado.

Jesús “Rey” Zambada

Hermano del “Mayo”.

Testigo clave en juicios contra Joaquín Guzmán y Genaro García Luna .

y . Fue retirado de la lista OFAC y podría haber recibido beneficios migratorios.

Édgar Valdez Villarreal, la “Barbie”

Exlíder de sicarios del cártel de los Beltrán Leyva .

. Cooperó con agencias como la DEA y el FBI .

. Desapareció de los registros federales en 2022; se presume bajo acuerdo de testigo.

Jorge “Güero” Palma

Pionero en el trasiego de drogas a EE. UU. en los años 80.

en los años 80. Condenado a 16 años ; liberado tras cumplir menos de la mitad.

; liberado tras cumplir menos de la mitad. Su colaboración nunca fue detallada públicamente, pero se considera estratégica.

Sergio Villarreal Barragán, el “Grande”

Operador clave del cártel Beltrán Leyva .

. Declaró en el caso García Luna y contra cárteles rivales.

y contra cárteles rivales. Fue liberado en 2019; desde entonces permanece bajo protección.

Óscar Nava Valencia, el “Lobo”

Financista del cártel del Milenio y aliado de Los Zetas .

y . Colaboró con EE.UU. y aseguró haber entregado sobornos millonarios a funcionarios mexicanos .

y aseguró haber entregado . Salió de prisión en 2023.

Dámaso López Serrano, el “Mini Lic”

Hijo de Dámaso López Núñez, exaliado del “Chapo” .

. Se entregó en 2017 y obtuvo sentencia reducida .

. En 2024 fue arrestado nuevamente, ahora por tráfico de fentanilo.

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