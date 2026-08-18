Imágenes: sismo deja tres heridos y daños materiales en España

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Foto: Reuters

Una serie de terremotos volvió a sacudir este martes la provincia de Granada, en el sur de España, donde al menos tres personas resultaron levemente heridas y se reportaron daños en edificios, vehículos y fachadas.

El movimiento más fuerte alcanzó una magnitud de 4.8, de acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), y tuvo su epicentro en la localidad de Alhendín, aproximadamente 10 kilómetros al sur de Granada.

📢 #Terremoto Alhendín (#Granada) del 14/08/2026



Publicada la nota informativa

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ℹ️Versión actualizada a 15/08/2026 a las 12:00h UTC. Este informe se actualizará según la evolución de la sismicidad y la información disponible.#IGNSpain #CNIG… pic.twitter.com/SKgD1nDDtH — Instituto Geográfico Nacional-O.A.CNIG (@IGNSpain) August 15, 2026

La actividad sísmica también llevó a restringir el acceso de turistas a algunas zonas de la Alhambra, uno de los principales atractivos turísticos de España, mientras las autoridades evaluaban las condiciones de seguridad del complejo histórico.

Sismos provocan daños y evacuaciones en Granada

Los terremotos registrados durante la mañana provocaron que habitantes de distintas zonas salieran de edificios y se concentraran en las calles como medida de precaución.

ESPAÑA 🇪🇦 🚨 || Siete temblores en 90 minutos en Granada.



Ante el terremoto, los bomberos trabajan sobre el terreno para evaluar las grietas y garantizar la seguridad en el centro de la ciudad y en otros municipios afectados de la provincia.#granada #españa #Sismo #Temblor… pic.twitter.com/KBqQloCJmP — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) August 18, 2026

Los servicios de emergencia recibieron más de 500 llamadas relacionadas con grietas, desprendimientos de escombros y otros incidentes. También se contabilizaron solicitudes de asistencia médica, principalmente por episodios de ansiedad.

En distintos puntos de Granada se observaron grietas de consideración en paredes, desprendimientos de algunas fachadas y ladrillos sobre las aceras. También se reportaron daños en algunos vehículos.

Entre las personas lesionadas se encuentra un menor que tuvo que ser trasladado a un hospital, informó Antonio Sanz, responsable de emergencias de Andalucía.

Alhambra restringe acceso tras actividad sísmica

La actividad sísmica también provocó la evacuación de turistas que se encontraban en la Alhambra.

El patronato del monumento informó que el complejo se encontraba bajo revisión después de los movimientos telúricos y que su dirección evaluaría las condiciones de seguridad antes de determinar si se mantenían las restricciones o se autorizaba nuevamente el acceso.

ENJAMBRE SÍSMICO EN GRANADA ESPAÑA 🇪🇸

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Imágenes de daños esta mañana tras el nuevo sismo de M4.8 que sacudió la provincia de Granada a las 10:37 hora local #terremoto #Spain

Agosto 18 de 2026

Vía @SergioNovelliE pic.twitter.com/74sDUBVbM8 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 18, 2026

La Alhambra, construida sobre una colina de Granada y considerada uno de los principales ejemplos de arquitectura islámica en España, recibió alrededor de 2.7 millones de visitantes durante el año pasado.

La Diputación Provincial de Granada también anunció el cierre de edificios administrativos, museos e instalaciones deportivas, aunque mantuvo abiertos los centros de atención primaria.

Por su parte, el Ayuntamiento de Granada ordenó el cierre de los edificios municipales, con excepción de aquellos que prestan servicios esenciales y de emergencia.

🚨 URGENTE:



Varios réplicas reportadas tras el terremoto de magnitud 4.8 que azotó España, múltiples edificios evacuados y algunos dañados en Granada. 🇪🇸 pic.twitter.com/NVyZO3yPip — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 18, 2026

Metro reduce velocidad y evacúan hoteles

Como medida preventiva, la red de metro de Granada redujo a 30 kilómetros por hora la velocidad de sus trenes.

Además, medios locales reportaron la evacuación de algunos hoteles después de los movimientos sísmicos.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, pidió a la población permanecer en sus viviendas y evitar colocarse cerca de edificios en caso de que se registraran nuevas réplicas.

Granada acumula varios sismos en pocos días

Los movimientos de este martes ocurrieron apenas tres días después de un terremoto de magnitud 5.0 que también sacudió Granada y provocó daños en viviendas y vehículos.

El terremoto del sábado llevó además al cierre temporal de la Alhambra, mientras las autoridades revisaban posibles afectaciones al complejo.

El presidente del gobierno de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, pidió mantener la máxima prudencia ante la posibilidad de que continúen los movimientos sísmicos y las réplicas en la zona.

Los especialistas citados por las autoridades señalaron que los terremotos y sus réplicas podrían continuar, por lo que se mantienen las medidas preventivas en distintas zonas de Granada.