Sismos golpean España, Venezuela y Chiapas: hay heridos, continúan las réplicas y surgen videos

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Foto: AFP/Archivo

España, Venezuela y México registraron movimientos sísmicos entre la noche del lunes 17 y la mañana de este martes 18 de agosto de 2026, con diferentes niveles de afectación. En Chiapas, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó uno de los más fuertes, con magnitud 5.8.

En Granada, España, un sismo de magnitud 4.8 dejó a tres personas con heridas leves; en Venezuela se reportó un movimiento superior a magnitud 4 sin víctimas ni daños hasta el momento, mientras que Chiapas mantiene actividad sísmica tras el terremoto de 7.4 ocurrido en julio.

#SismoVenezuela



Preliminar

Aproximadamente a las 03:07 HLV se registró un sismo de magnitud superior a 4,0. El epicentro se habría localizado en la costa de La Guaira.

El temblor se sintió en diferentes sectores de Caracas y Vargas.



(Los videos corresponden a grabaciones de… pic.twitter.com/8bzlEMQCHV — Delmiro De Barrio  (@DelmiroDeBarrio) August 18, 2026

Sismo de 4.8 sacude Granada y deja tres heridos

Un terremoto de magnitud 4.8 sacudió este martes la zona de Granada, España, con epicentro en Alhendín, localidad ubicada a unos 10 kilómetros al sur de Granada, de acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional.

El movimiento ocurrió a las 08:38 GMT y fue el más fuerte de una serie de temblores registrados durante la mañana.

El sismo provocó grietas en paredes y caída de fragmentos de construcciones, además de que tres personas resultaron con heridas leves. Entre ellas se encuentra una niña que fue trasladada a un hospital.

Los servicios de emergencia recibieron más de 500 llamadas relacionadas con grietas, desprendimientos y otros incidentes. También atendieron alrededor de una docena de solicitudes de asistencia médica, principalmente por ataques de ansiedad.

La actividad sísmica también provocó la evacuación de turistas de la Alhambra, que quedó bajo revisión para determinar si existen condiciones de seguridad para mantenerla abierta.

ESPAÑA 🇪🇦 🚨 || Siete temblores en 90 minutos en Granada.



Ante el terremoto, los bomberos trabajan sobre el terreno para evaluar las grietas y garantizar la seguridad en el centro de la ciudad y en otros municipios afectados de la provincia.#granada #españa #Sismo #Temblor… pic.twitter.com/KBqQloCJmP — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) August 18, 2026

El Ayuntamiento de Granada ordenó además el cierre de los edificios municipales, con excepción de aquellos que ofrecen servicios esenciales y de emergencia.

El movimiento ocurrió apenas tres días después de otro sismo de magnitud 5.0 que también sacudió Granada y que dejó daños en edificios, aunque en aquella ocasión no se reportaron personas heridas.

ENJAMBRE SÍSMICO EN GRANADA ESPAÑA 🇪🇸

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Imágenes de daños esta mañana tras el nuevo sismo de M4.8 que sacudió la provincia de Granada a las 10:37 hora local #terremoto #Spain

Agosto 18 de 2026

Vía @SergioNovelliE pic.twitter.com/74sDUBVbM8 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 18, 2026

Venezuela registra nuevo sismo en La Guaira

En Venezuela, las autoridades reportaron este martes otro terremoto con epicentro en La Guaira.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el movimiento tuvo una magnitud superior a 4 y ocurrió a las 3:25 horas, tiempo local.

Así fue registrado por cámaras de seguridad el sismo de esta madrugada, 18 de agosto de 2026, a las 3:07 a. m., con epicentro en Maiquetía, a unos 10 km al noroeste de La Guaira (estado Vargas) y a una profundidad de 10 km, de acuerdo con la Fundación Venezolana de… pic.twitter.com/SqPYxMI8UG — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 18, 2026

Hasta el momento del reporte no se habían registrado víctimas ni afectaciones.

ATENCIÓN | Temblor en Venezuela: reportan sismo de 4,8 con epicentro a 24 km de La Guaira, zona afectada por el doble terremoto del 24 de junio. Delcy Rodríguez informa que no se reportan daños. pic.twitter.com/3i3FJsv6HP — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 18, 2026

Rodríguez señaló que el Sistema de Protección se encontraba activo para realizar el monitoreo y seguimiento de la situación.

El movimiento ocurre mientras Venezuela mantiene el recuento de víctimas de los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados a finales de junio.

De acuerdo con el balance mencionado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, esos sismos dejaron 6 mil 438 personas fallecidas, además de 6 mil 462 rescatadas y 86 mil 358 hospitalizadas.

Chiapas mantiene actividad sísmica tras terremoto de julio

En México, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que hasta las 08:00 horas del 18 de agosto se habían registrado mil 808 réplicas del terremoto de magnitud 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas, el pasado 17 de julio.

Durante la madrugada de este martes, se reportó un sismo de magnitud 4.1, localizado a 150 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 150 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 18/08/26 00:18:16 Lat 14.07 Lon -93.39 Pf 10 km pic.twitter.com/0WHVjGorB3 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 18, 2026

Minutos antes, durante la noche del lunes 17 de agosto también se registró un movimiento de magnitud 5.8, localizado a 156 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, con una profundidad de 3 kilómetros.

SISMO Magnitud 5.8 Loc 156 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/08/26 23:02:30 Lat 14.01 Lon -93.42 Pf 3 km pic.twitter.com/Q9cezaoBkR — Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 18, 2026

La actividad sísmica en la región continúa bajo seguimiento de las autoridades.

¿Qué se sabe de las afectaciones en Chiapas?

De acuerdo con la información proporcionada, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina descartó que el movimiento de magnitud 5.8 haya generado un tsunami, aunque señaló que podían presentarse variaciones de pocos centímetros en el nivel del mar en zonas costeras cercanas al epicentro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, hasta ese momento, no se reportaban daños estructurales ni afectaciones a la población.

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