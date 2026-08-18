Omán: el país que quedó en medio de Trump, Irán y el estrecho de Ormuz

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Foto: Reuters

Omán quedó nuevamente en el centro de la tensión entre Estados Unidos e Irán luego de que un buque reportara haber sido alcanzado por un proyectil mientras navegaba por el estrecho de Ormuz, dejando a un tripulante herido y daños en la sala de máquinas.

El incidente ocurre en medio de versiones encontradas sobre la situación de esta vía marítima estratégica. Mientras el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el estrecho está abierto y operativo, Irán sostiene que permanece cerrado hasta que Washington cumpla las condiciones establecidas en un acuerdo provisional.

¿Qué pasó en el estrecho de Ormuz?

La Unidad de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido recibió el reporte de que un buque fue alcanzado por un proyectil mientras transitaba en dirección hacia el exterior del estrecho de Ormuz.

El impacto provocó daños en la sala de máquinas y dejó a un tripulante herido. El resto de la tripulación recibió asistencia de la Guardia Costera de Omán.

El incidente refleja las dificultades que enfrenta el tráfico marítimo en una zona considerada estratégica para el comercio mundial de energéticos.

Antes de la guerra, por el estrecho circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

Trump asegura que Ormuz está abierto

El presidente de Estados Unidos afirmó que no existen negociaciones ni conversaciones previstas con Irán y sostuvo que el bloqueo naval continúa.

Trump aseguró además que el estrecho de Ormuz está abierto y operativo, y afirmó que las minas acuáticas habían sido retiradas o detonadas.

Sus declaraciones contrastaron con las de su enviado especial y yerno, Jared Kushner, quien un día antes había señalado que las conversaciones con Irán continuaban y que eran incluso más sólidas.

A pesar de la afirmación de Trump, los datos preliminares sobre el tráfico marítimo mostraban que los cruces de buques por el estrecho continuaban en niveles muy reducidos.

Foto: AFP.

Irán mantiene su postura sobre el cierre

Del lado iraní, el principal negociador Mohammad Baqer Qalibaf afirmó que el estrecho permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos cumpla las condiciones de un acuerdo provisional firmado en junio.

Entre las exigencias mencionadas se encuentran el levantamiento del bloqueo de los puertos iraníes, el retiro de sanciones petroleras, el desbloqueo de activos congelados y el fin de las amenazas y operaciones militares estadounidenses.

El acuerdo establecía un periodo de 60 días para alcanzar un entendimiento más amplio sobre el programa nuclear iraní y las sanciones de Washington. Ese plazo concluyó el lunes sin que se alcanzara el acuerdo esperado.

Omán queda en medio de la tensión

La posición geográfica de Omán adquiere especial relevancia ante la disputa por el estrecho, debido a que parte de sus aguas territoriales se encuentran en esta zona estratégica.

Además, el país ha quedado directamente involucrado en los incidentes derivados del conflicto. En el caso del buque alcanzado, fue precisamente la Guardia Costera omaní la que brindó asistencia a los tripulantes.

Omán también figura entre los países de la región cuyas instalaciones fueron señaladas como objetivo de ataques durante el conflicto.

Irán dice estar dispuesto al diálogo

Aunque la tensión militar continúa, funcionarios iraníes mantienen abierta la posibilidad de negociar con Washington.

Mohammad Mokhber, asesor del líder supremo de Irán, afirmó que su país está dispuesto al diálogo, pero advirtió que las negociaciones no deben confundirse con una rendición.

El funcionario sostuvo que las sanciones y la presión militar no modificarán la posición iraní y aseguró que Teherán busca defender su seguridad y sus intereses sin buscar una guerra.

Petróleo y gasolina resienten la crisis

La incertidumbre alrededor del estrecho también ha impactado los mercados energéticos.

El petróleo Brent llegó durante el conflicto a un máximo de 126 dólares por barril, alrededor de 75% por encima de los niveles previos a la guerra. Este martes cotizaba por encima de los 91 dólares.

En Estados Unidos, el precio promedio de la gasolina superó los 4 dólares por galón, frente a los menos de 3 dólares registrados antes del inicio de la guerra, según la asociación automovilística AAA.

La evolución del conflicto y el futuro del tránsito por el estrecho de Ormuz mantienen bajo presión al mercado energético, mientras Estados Unidos e Irán sostienen posiciones distintas sobre la posibilidad de retomar el diálogo y las condiciones para una eventual desescalada.

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