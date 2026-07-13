Con ataques de gran magnitud, Estados Unidos e Irán intensifican guerra por control del estrecho de Ormuz

GENERANDO AUDIO...

Ambos países impactaron en zonas cercanas a la ruta marítima. Foto: AFP.

Este fin de semana aumentaron los ataques entre Estados Unidos e Irán por el control del estrecho de Ormuz, alcanzando una magnitud sin precedentes desde abril.

El ejército estadounidense aseguró que impactó a sistemas iraníes de defensa militar aérea, radares costeros, instalaciones de misiles y drones y barcos pequeños en la madrugada de este lunes.

Con ello, buscan impedir que Irán “ataque a tripulaciones civiles y buques mercantes” en el estrecho de Ormuz, indicó la AFP.

Asimismo, Washington acusó a Teherán de impactar este fin de semana a un portacontenedores de pabellón chipriota. 23 tripulantes tuvieron que evacuar, mientras que 14 están desaparecidos.

Por su parte, medios iraníes aseguraron que Estados Unidos atracó en zonas sur y oeste, incluida la isla de Qeshm y Bandar Abás, cerca del estrecho de Ormuz.

De igual forma, la agencia Mehr reportó nuevas explosiones cerca del paso marítimo, mientras que una persona murió y otras cuatro resultaron heridas, tras un bombardeo en la ciudad de Mahshahr.

Teherán responde a la ofensiva

En respuesta, los Guardianes de la Revolución afirmaron un bombardeo en instalaciones estadounidenses en Omán, Baréin, Kuwait y Jordania.

Al respecto, las autoridades de Baréin acusaron a Irán de tomar como blanco a una población civil. AFP destacó que es la ofensiva más grande registrada desde abril del 2026, cuando inició el alto al fuego.

Los ataques entre Estados Unidos e Irán se deben principalmente al paso en el estrecho de Ormuz, la ruta por donde circula el 20% del petróleo y gas natural mundial que Washington quiere mantener abierta.

Tras romperse el acuerdo para terminar la guerra, el régimen iraní anunció un nuevo cierre para dicho paso. Eso provocó un aumento del petróleo superior al 4% para este 13 de julio.

Quieren evitar una escalada en la guerra

El jefe de la diplomacia pakistaní, Ishaq Dar, hizo un llamado a Estados Unidos e Irán a evitar una escalada y moderar sus ataques por el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió que “reanuden urgentemente las negociaciones” de paz.

En cambio, la cancillería aseguró que siguen las gestiones diplomáticas con los mediadores Catar, Pakistán y Omán para “evitar una escalada” con Estados Unidos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.