Bajan precios del petróleo este 10 de julio; se prevé alza ante cambios en el estrecho de Ormuz por la guerra

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Está bajando la posibilidad de un excedente de crudo. Foto: Reuters.

Los precios del petróleo bajaron este viernes 10 de julio, aunque se prevé que se mantengan a la alza ante el riesgo de nuevas interrupciones de tránsito en el estrecho de Ormuz por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

A las 10:07 GMT, el Brent bajó un 0.3%, quedando en 76.11 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) también disminuyó un 0.3%, alcanzando un valor de 71.87 dólares.

De acuerdo con Reuters, el Brent se encamina a un aumento semanal del 6% en precio, mientras que el WTI suma un 5%.

Aunque el precio del petróleo bajó para este 10 julio, sigue una prevaleciendo “una prima de riesgo considerable, ya que el tráfico por el estrecho de Ormuz se ha vuelto prácticamente a paralizar, sin señales claras de cuándo podría reanudarse la normalidad”, indicó la especialista de la consultora Vanda Insights, Vandana Hari.

La reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán podría afectar la posibilidad de tener un excedente en el mercado petrolero para el 2027, como estimaba la Agencia Internacional de la Energía.

Reuters informó que, hasta el pasado jueves, el tránsito de buques petroleros en el estrecho de Ormuz estaba casi paralizado, después del ataque iraní a un buque de GNL en Qatar que salió de dicha ruta, cerca de Omán.

La guerra en Medio Oriente

En los dos últimos días, Estados Unidos e Irán intensificaron ataques tras anularse el memorandum con el que buscaban un acuerdo para terminar la guerra.

La tensión entre amigas naciones se concentra en el control del estrecho de Ormuz, la ruta por donde circulaba el 20% del petróleo y gas natural del mundo.

Teherán insiste en controlar el paso de buques, implementando el cobro de un peaje. El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró que el estrecho sólo abrirá de pleno bajo “disposiciones iraníes”.

Por su parte, Washington sostiene una libertad de navegación sin cobro de peajes ni de impuestos.

Ataques entre Estados Unidos e Irán

En ese marco, Irán reanudó los ataques que habían quedado suspendidos por el acuerdo con Estados Unidos, buques comerciales cerca del estrecho.

En respuesta, Estados Unidos bombardeó bases iraníes por su “su capacidad de amenazar la libre navegación en el estrecho de Ormuz”. Alcanzaron a 90 objetivos de los sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y drones.

Además, tres personas murieron en este ataque y varios resultaron heridos en los alrededores de Ahvaz, en el suroeste de Irán, según una fuente oficial citada por la agencia de noticias iraní IRNA.

La prensa iraní también reportó bombardeos estadounidenses en el puente ferroviario del noroeste de Irán. Por eso, se suspendió el servicio entre Teherán y Mashhad.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución iraníes confirmaron ataques a bases estadounidenses en Baréin y Kuwait.

Asimismo, el ejército regular dijo que impactaron a objetivos en Kuwait, Catar y Baréin, monarquías del Golfo aliadas de Washington.

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