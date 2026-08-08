Con De la Espriella en Colombia, 14 gobiernos de derecha se consolidan en América

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Hay 14 gobiernos de derecha en América. Fotos: Reuters

La toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia no sólo marca el inicio de una nueva administración en ese país. Su llegada a la Casa de Nariño también fortalece una tendencia política que se ha consolidado en los últimos años en el continente: el avance de gobiernos de derecha y centroderecha.

Con la investidura celebrada este viernes en Cali, Colombia se incorpora a un bloque integrado por 14 países de América gobernados por liderazgos conservadores, liberales o de centroderecha, en medio de un contexto regional marcado por preocupaciones sobre seguridad, migración, crecimiento económico y combate al crimen organizado.

Foto: Uno TV

El caso colombiano se suma a una tendencia regional

La victoria de De la Espriella ocurre después de una serie de triunfos electorales de candidatos identificados con posiciones de derecha en países como El Salvador, Ecuador, Argentina, Chile y Perú.

Para Antonio Michel, académico e internacionalista del ITAM, este fenómeno puede rastrearse desde la llegada de Nayib Bukele al poder en El Salvador y posteriormente con liderazgos como Daniel Noboa en Ecuador, José Raúl Mulino en Panamá, Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile y ahora De la Espriella en Colombia.

Más que ideología, un voto de castigo

De acuerdo con el especialista, el crecimiento de estos gobiernos no necesariamente obedece a una identificación ideológica de los votantes con la derecha.

En muchos casos, explica, se trata de una reacción al desgaste de los gobiernos anteriores y a la percepción de que problemas como la inseguridad, la violencia o el bajo crecimiento económico no han encontrado solución.

“Pareciera un voto de castigo. La gente considera que las cosas no están funcionando y busca a alguien que traiga orden”.

Michel señala que la demanda de respuestas frente al avance del crimen organizado se ha convertido en un factor común en varias elecciones de la región.

Los 14 gobiernos de derecha o centroderecha

Actualmente este bloque está integrado por:

Estados Unidos: Donald Trump

Honduras: Nasry Asfura

El Salvador: Nayib Bukele

Panamá: José Raúl Mulino

República Dominicana: Luis Abinader

Colombia: Abelardo de la Espriella

Ecuador: Daniel Noboa

Bolivia: Rodrigo Paz

Paraguay: Santiago Peña

Chile: José Antonio Kast

Argentina: Javier Milei

Perú: Keiko Fujimori

Costa Rica: Laura Fernández

Jamaica: Andrew Holness

Los gobiernos de izquierda y centroizquierda

En contraste, América mantiene gobiernos de izquierda o centroizquierda en:

Canadá: Mark Carney

México: Claudia Sheinbaum

Guatemala: Bernardo Arévalo

Nicaragua: Daniel Ortega y Rosario Murillo

Cuba: Miguel Díaz-Canel

Venezuela: Delcy Rodríguez

Brasil: Luiz Inácio Lula da Silva

Uruguay: Yamandú Orsi

Surinam: Jennifer Geerlings-Simons

Belice: Johnny Briceño

Un reacomodo político en marcha

Aunque los especialistas advierten que no todos estos gobiernos pueden ser agrupados bajo una misma corriente ideológica, sí observan elementos comunes relacionados con las demandas ciudadanas de orden, seguridad y cambios frente a los modelos políticos tradicionales.

La llegada de De la Espriella a la Presidencia de Colombia refuerza así un reacomodo político regional que ha ido tomando forma durante los últimos años y que sigue modificando el equilibrio entre la izquierda, el centro y la derecha en América.

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