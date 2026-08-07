Los 8 objetivos con las recompensas más altas ofrecidas por EE. UU.

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La recompensa más alta fue por Nicolás Maduro. Foto: Reuters/AFP/FBI

Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció recompensas que en conjunto superan los 100 millones de dólares por información que permita capturar a líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, a lo largo de los años, Washington ha ofrecido sumas cuantiosas por algunos de sus principales objetivos alrededor del mundo.

Desde jefes de organizaciones terroristas hasta líderes del narcotráfico y funcionarios acusados de delitos federales, éstas son algunas de las recompensas más altas anunciadas por el Gobierno estadounidense.

Nicolás Maduro encabeza la lista

Durante años, Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, protagonizó una de las recompensas más altas ofrecidas por Estados Unidos. Washington llegó a elevar la cifra a 50 millones de dólares por información relacionada con el entonces mandatario venezolano, acusado por autoridades estadounidenses de narcoterrorismo y tráfico internacional de drogas.

La recompensa dejó de estar vigente tras su captura en enero de 2026 y actualmente enfrenta un proceso judicial en Nueva York.

Los líderes del CJNG entran al ranking

El segundo lugar es ocupado por Juan Carlos Valencia González, alias el “Pelón” o el “03”, identificado por autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG.

Por información que permita capturarlo, el Departamento de Estado ofrece 25 millones de dólares, una de las cifras más altas anunciadas para un presunto narcotraficante mexicano.

La recompensa forma parte de la ofensiva lanzada recientemente por Estados Unidos contra ocho integrantes de alto nivel del CJNG, por quienes se ofrecen en total 102 millones de dólares.

Bin Laden y Al Baghdadi

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ofreció 25 millones de dólares por información que condujera a la localización de Osama bin Laden, líder de Al Qaeda.

Una cifra similar llegó a ofrecerse por Abu Bakr al-Baghdadi, líder del autodenominado Estado Islámico (ISIS), considerado durante años uno de los terroristas más buscados del mundo.

Rafael Caro Quintero, una de las cifras más altas

Rafael Caro Quintero llegó a tener una de las recompensas más altas ofrecidas por Estados Unidos para un narcotraficante mexicano, con 20 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Las autoridades estadounidenses lo señalan por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, en 1985. Tras su detención y posterior entrega a Estados Unidos, la recompensa dejó de estar vigente.

El general venezolano con recompensa activa

Otro nombre que aparece entre los objetivos prioritarios es Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela.

Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por información que contribuya a detenerlo debido a presuntas acusaciones relacionadas con narcotráfico.

El “Mencho” estuvo entre los más buscados

Durante años, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, encabezó la lista de objetivos prioritarios de la DEA con una recompensa de 15 millones de dólares.

Tras confirmarse su fallecimiento, la atención de las autoridades estadounidenses se trasladó a otros integrantes de la estructura del CJNG, incluido Juan Carlos Valencia González.

Los hijos de Saddam Hussein

Una de las recompensas más famosas fue la ofrecida en 2003 por Uday y Qusay Hussein, hijos del entonces dictador iraquí Saddam Hussein.

Estados Unidos pagó 30 millones de dólares en total a un informante que reveló el lugar donde ambos se escondían en la ciudad de Mosul.

EE. UU. ofrece 102 millones por líderes del CJNG

Además del “Pelón”, la nueva lista estadounidense incluye a Audias Flores Silva “Jardinero”, Gonzalo Mendoza Gaytán “Sapo”, Julio Alberto Castillo Rodríguez “Chorro”, Ricardo Ruiz Velasco “Tripa”, Julio César Montero Pinzón “Tarjetas”, Carlos Andrés Rivera Varela la “Firma” y Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

Las recompensas individuales van de los 2 a los 25 millones de dólares y forman parte de una estrategia para debilitar la estructura de mando, financiera y operativa del CJNG, considerado por Washington como una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.

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