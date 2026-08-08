Falsa fama y lavado: la peligrosa trampa del narco para los influencers

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Estudio señala las razones. Foto: Cuartoscuro

En Uno TV te hicimos el recuento de cuántos influencers han sufrido violencia debido a su cercanía, real o no, con el narco; ahora te diremos cuáles son las razones, según expertos, por las cuáles los creadores de contenido resultan atractivos para la delincuencia.

El estudio “Lavado de activos en el sector del entretenimiento y medios digitales”, publicado en el Journal of Science and Research indica que influencers, artistas y creadores de contenidos pueden ser utilizados por los delincuentes para tratar de ocultar el origen del dinero ilícito.

La investigación académica analiza cómo la economía digital abrió nuevas formas de mover y disfrazar recursos, mientras que otro análisis presentado por un ejecutivo bancario en América Latina advierte que la variedad de ingresos de los influencers también dificulta detectar operaciones sospechosas.

¿Por qué los influencers resultan atractivos para el crimen organizado?

De acuerdo con la investigación académica, la transformación digital del entretenimiento abrió nuevos modelos de negocio mediante plataformas como Instagram, YouTube, TikTok y Spotify. Sin embargo, esos mismos mecanismos también pueden ser aprovechados para introducir recursos de origen ilícito bajo una apariencia legal.

Igualmente advierte que los influencers no miden los peligros de acercarse a los grupos delincuenciales atraídos por querer llevar un estilo de vida muy riesgoso

El estudio explica que los grupos criminales buscan aprovechar características propias de este sector, pues el asunto radica en cómo gana dinero un creador de contenido. Sin olvidar que sus ganancias pueden cambiar de un mes a otro, pues ellos obtienen:

Ingresos económicos irregulares o difíciles de prever

Contratos de publicidad y patrocinios

Monetización mediante redes sociales

Transferencias con activos digitales o criptomonedas

Operaciones internacionales de difícil seguimiento

El estudio advierte por los riesgos de que una persona u organización utilice una actividad legítima para intentar hacer pasar dinero de origen ilegal como si fuera producto de un negocio, publicidad o actividad artística.

Los investigadores de la Universidad de Bolívar identificaron algunas formas en que se oculta el dinero, para tratar de dar apariencia legal a recursos ilícitos:

Conciertos o eventos falsos

Publicidad simulada

Seguidores y reproducciones compradas

Bienes de lujo

Criptomonedas

Empresas fachada

Otro análisis coincide: el problema está en la variedad de ingresos

La investigación ecuatoriana no es la única que identifica vulnerabilidades en esta actividad. También la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) publicó el análisis “De influencers y otros oficios digitales que retan las labores de cumplimiento normativo en el sector financiero”, elaborado a partir de una presentación de Carlos Aldana, vicepresidente de Cumplimiento de Bancolombia.

Aldana explicó que los influencers pueden recibir dinero de marcas, publicidad, donaciones y transferencias internacionales, por lo que para las instituciones financieras puede ser complicado establecer un patrón tradicional de ingresos

El reto para una institución financiera es saber de dónde viene cada recurso y comprobar que corresponde con la actividad de la persona.

Por eso, el análisis de la ABA señala que estas nuevas profesiones representan un desafío para los sistemas tradicionales de control financiero.

Ambos estudios coinciden en que la economía digital creó nuevas formas de recibir dinero que no siempre encajan en los modelos tradicionales de seguimiento financiero.

El riesgo de los influencers

El análisis de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana advierte que los creadores de contenido que trabajan de manera legítima también pueden convertirse en blanco de redes de lavado, ciberdelincuentes o defraudadores.

Por ello, Carlos Aldana recomendó a quienes generan ingresos por medios digitales formalizar su actividad, mantener organizada su contabilidad y tener cuidado con personas que ofrecen formas fáciles de ganar dinero o que les piden utilizar sus cuentas para mover recursos.

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